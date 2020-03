Clement na zege tegen RC Genk: “Dít is wat ik van mijn spelers verwacht” JBE/ABD/DMM

01 maart 2020

18u25

Bron: VTM Nieuws 1

Club-coach Philippe Clement was “tevreden over het begin van match”. Dat kan ook moeilijk anders. Club Brugge kwam na amper drie minuten op voorsprong via De Ketelaere. “Na een schitterende aanval”, aldus Clement. “Spijtig dat we daarna terugspelen in de zones waarvan we hadden gezegd dat we daar niet mochten terugspelen (Sobol gaf de voorsprong uit handen na een slechte terugspeelbal, red.). We gaven veel zuurstof terug aan de tegenstander. Maar verder was dit een match die iedereen graag ziet. Ik ben heel blij dat we, na een zware periode, tot die laatste seconde voor de overwinning konden gaan. Dit is wat ik van mijn spelers verwacht.”