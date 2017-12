Clement na nederlaag in slotseconden: “Ons hart was groter dan ons verstand” KDZ

23u21 26 Photo News Jupiler Pro League Een debuut met ups en downs voor Philippe Clement bij Racing Genk. De Limburgers kwamen tot tweemaal toe op achterstand, maar knokten zich telkens terug in de match. In een dolle slotfase hadden Karelis en Zhegrova de winnende treffer aan de voet, maar de goal viel toch nog aan de overkant. Teddy Chevalier was de killer met dienst. “Ons hart was groter dan ons verstand”, zei Clement na afloop.

“We verloren het overzicht en er was geen organisatie meer omdat we té graag wilden. Ik wil op dit moment door de resultaten heen kijken”, ging hij verder. “Ik heb negatieve dingen gezien, maar ook vele positieve zaken. Ik zag hoe dat publiek achter de ploeg kroop die tweede helft en dan zie je meteen wat hier mogelijk is eens de resultaten zullen volgen. Dat is het Genk dat ik ken, daar moeten we opnieuw naartoe.”

Genk begon goed aan de partij, maar kwam op achterstand na een doelpunt van Perbet. “Na die goal kwam er plots twijfel in de ploeg. Dat heeft te maken met de voorbije weken en maanden. Er was geen drive, er waren geen duels, het was allemaal heel flauw. Dan moet je als coach optreden en de juiste woorden vinden om opnieuw het vuur in die ploeg te krijgen.”

Clement slaagde in zijn opzet, want Genk toonde een ander gelaat na rust. “Er was diepgang en strijd. Als deze ploeg het vertrouwen terugkrijgt, dan zullen die voetballende kwaliteiten wel opnieuw tot uiting komen. De leiders die ik miste voor rust, stonden wel op erna.”

Genk sluit het jaar woensdag af op Oostende. De personeelsproblemen zullen er na vandaag enkel maar groter op geworden zijn. Hij moest al een hele ploeg missen voor het duel met Kortrijk en zag nu ook nog Schrijvers uitvallen en Aidoo rood pakken. “Ik wil niet klagen over het aantal blessures. We bekijken hoe we dat probleem structureel kunnen aanpakken, maar dat vergt tijd. Tegen Oostende zullen het de jongens die fit zijn die het zullen moeten doen. Ook zij hebben genoeg kwaliteiten, anders speelde ze niet bij Racing Genk.”

Photo News

BELGA