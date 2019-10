Clement moest zich voor het eerst dit seizoen kwaad maken, maar zag Club dan “tweede beste ploeg van het land” wegdrukken JBE

27 oktober 2019

19u06

0

Philippe Clement was het eens met Michel Preud’homme, die het even daarvoor had over een “logische draw” (zie video hieronder). Clement, met eerst een kwinkslag: “Het was in het verleden niet altijd dat we hetzelfde gedacht hadden.” De Club-trainer zei dat hij zich “voor het eerst dit seizoen” kwaad moest maken tijdens de pauze. “Voor veel dingen waar we vóór de match voor verwittigd hadden, waren mijn spelers niet klaar. Is dat een mentale of fysieke kwestie? Dat moeten we de volgende dagen bekijken. Over onze tweede helft ben ik wel tevreden. We hebben de op dit moment tweede beste ploeg van het land teruggeduwd tegen het eigen doel.”

