Clement: "Misschien doen sommigen te hard hun best" 27 januari 2018

23u25 0 Jupiler Pro League Genk-coach Philippe Clement was teleurgesteld door het gelijkspel tegen STVV. "We hadden altijd de drie punten moeten pakken", zuchtte hij. "Het veld speelde niet in ons voordeel, ik ben wat geschrokken van de impact die de regenval heeft gehad. Dat maakte het voetballen moeilijker. Zonde dat we de 1-1 incasseren na een schot dat in de voeten van een Truienaar belandt.

Al ziet Clement ook wel dat zijn ploeg op eigen veld een ander team is dan op verplaatsing. Al zes competitiewedstrijden op rij niet kunnen winnen in eigen huis. "Dat is al langer dan vandaag een probleem", knikte Clement. "Misschien doen sommigen té hard hun best, waardoor ze het forceren. Neem nu Malinovskyi: ik hoopte dat zijn vrije trap hem zou bevrijden. Maar na die late tegengoal zal misschien toch de ontgoocheling overheersen. Dat is toch een verschil."