Clement kiest voor Racing Genk

17u17 1539 BELGA Jupiler Pro League De kogel is door de kerk: Philippe Clement wordt de nieuwe trainer van Racing Genk. Hij tekent een contract voor onbepaalde duur in de Luminus Arena. De 43-jarige Antwerpenaar heeft zonet Waasland-Beveren ingelicht. Woensdag leidt Clement zijn eerste training en later op die dag wordt hij officieel voorgesteld.

Het bestuur van Racing Genk en Philippe Clement zaten gisteren een eerste keer samen. Genk drong aan op een snelle beslissing, maar Clement vroeg de Limburgers aanvankelijk nog even geduld. Ook toen Clement deze zomer bij Waasland-Beveren een contract voor drie seizoenen tekende, ging hij zeker niet over één nacht ijs.

Zaterdagavond, na de draw op Daknam tegen Lokeren, gaf Clement nog mee ‘écht te twijfelen’. “Het is een heel moeilijke keuze tussen twee mooie verhalen”, zei Clement. “In het begin van het seizoen hebben we afgesproken dat als er zich een G5-ploeg zou melden ik daar ook mee kon praten. Daar tegenover staat natuurlijk wel een compensatie als ik vertrek.”

Geen Genkse onbekende

De kleedkamer van de Luminus Arena is Clement niet onbekend. Als speler dwong hij in 1996 mee de promotie naar eerste klasse af. Twee jaar later maakte hij deel uit van de ploeg die de eerste beker van België uit de clubgeschiedenis won. Zijn aandeel in deze succesjaren zorgde voor een transfer naar het Engelse Coventry City én een selectie voor het WK 98 in Frankrijk. Na een succesvolle carrière als speler, waaronder 10 jaar bij Club Brugge werd hij in 2011 trainer bij RC Genk, eerst bij de beloften en nadien als T2. Daarna was hij 6 jaar assistent-trainer bij Club Brugge, waarna Clement begin dit seizoen de kans kreeg in Beveren om het als hoofdtrainer te proberen. Mét succes.

