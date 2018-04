Clement: "In Gent is het nooit gemakkelijk, maar zelden heb ik een ploeg zo zien domineren" DPB

17 april 2018

23u00 0 Jupiler Pro League “Ik ben uiteraard niet blij met het resultaat, wel manier waarop", zo opende Genk-coach Philippe Clement zijn nabeschouwing op het gelijkspel in Gent (0-0).

"Dat blijft ook belangrijk. We konden vier keer heel wat meer punten hebben gehaald in die matchen, maar het is niet gebeurd. Nu moeten we vooruit kijken. Liever op deze manier dan dat ik moet panikeren over slecht spelen.”

“Mijn groep groeit wedstrijd na wedstrijd", aldus nog Clement. "In Gent is het nooit gemakkelijk en zelden zag ik een ploeg hier zo domineren.”

"Dat het geluk niet aan onze zijde is? Nee, dat heb je niet in de hand. Opbouw, looplijnen, organisatie, al die dingen wel en dat gaat beter en beter al staat het nog niet helemaal op punt. Het verschil tussen winst en verlies is een paar centimers, zoals bij de kansen van Pozuelo en Seck. Op training mist Pozuelo zo’n kans niet, maar dat heb je niet in de hand. Dat is voetbal. We werken hard op afwerking op training. Ik kijk nu niet naar de stand. Enkel op het eind. Anders geraken we de focus kwijt. We trainen op goed spel.”