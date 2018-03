Clement: “Hopen dat het niet vriest” Kjell Doms

16 maart 2018

18u17 0

Clement: “Hopen dat het niet vriest”

Racing Genk gaf zopas een persconferentie in het Koning Boudewijnstadion. Kapitein Thomas Buffel werd geflankeerd door zijn coach Philippe Clement. “Het is jammer dat we vandaag niet in het stadion konden trainen”, zei Buffel. “Ik heb het geluk gehad hier al een paar gespeeld te hebben, maar de andere jongens niet. Goed het is nu zo, vanaf morgen focussen we enkel nog op de wedstrijd en niet meer op de randverschijnselen.” Al kan zo’n randverschijnsel, het weer, wel een bepalende factor spelen. De temperaturen zullen morgen schommelen tussen de 4 en de -1 graden. “Ik hoop vooral dat het niet vriest”, zei Philippe Clement. “Ik heb de rondvraag gedaan bij mijn spelers en zo goed als niemand heeft ooit op een bevroren veld gespeeld. Ofwel werd er met veldverwarming gespeeld ofwel werd er uitgeweken naar een synthetisch veld. Ik hoop dus echt dat de temperaturen niet onder nul zakken. Het zou de wedstrijd ook niet ten goede komen. Zowel Genk als Standard moeten het hebben van hun combinaties en dat is onmogelijk op een bevroren veld.” (KDZ)