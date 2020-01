Clement daags voor inhaalmatch: “Dennis en Diatta zitten in selectie, Okereke is onbeschikbaar” Redactie

28 januari 2020

14u51 1 Jupiler Pro League Club Brugge werkt morgenavond op Mambourg een inhaalmatch van de vijfde speeldag af. Voor blauw-zwart een ideale gelegenheid om het puntenverlies tegen Kortrijk door te spoelen. “De groep was teleurgesteld, want het zijn winnaars”, vertelde Philippe Clement op de persbabbel.

Dennis en Diatta zitten in de Club-selectie. “Maar het is niet zeker dat ze zullen kunnen spelen. Okereke kampt dan weer met een kleine blessure en is onbeschikbaar voor morgen”, vertelde Clement. En De Ketelaere? “We willen hem brengen op de momenten die voor hem het beste zijn, zodat we hem niet verbranden.”

Clement zag hoe zijn troepen zondag een 0-2-voorsprong in Kortrijk uit handen gaven. “Soms vallen de zaken verkeerd, maar dan moet je blijven werken. Qua vertrouwen kan je op een week niet afbreken wat er al negen maanden staat, of het zou moeten zijn dat we meerdere matchen na elkaar weggespeeld worden.”

“We zitten nog altijd in een luxesituatie, waarin we een kans hebben een grote kloof te slaan”, aldus Clement. Mits een uitzege zet Club eerste achtervolger AA Gent op elf punten. Al wordt dat geen evidentie - Charleroi won zijn laatste vijf thuiswedstrijden. De nederlaag tegen Anderlecht (1-2) begin oktober was het laatste puntenverlies in eigen huis voor de manschappen van coach Karim Belhocine.