Clear error? Club Brugge blijft zonder zege achter in Kortrijk na discutabele beslissing van ref Lambrechts om goal van Dennis af te keuren (na tussenkomst VAR) Redactie

15 december 2018

23u00 1

Club Brugge kon opnieuw niet winnen in een week met Europees voetbal. Maar even zag dat er toch anders uit op het veld van KV Kortrijk. In de tweede helft leek Emmanuel Dennis de 0-1 tegen de netten te koppen, maar daar besliste ref Erik Lambrechts anders over. De videoref fluisterde in zijn oortje dat Lambrechts een clear error beging en de wedstrijdleider volgde dat oordeel. Was dat terecht? Hieronder kunt u de fase, waarbij Stefano Denwsil en Dennis duwden in de rug van Rolland, herbekijken.