City bibbert even, maar neemt na rust vlot de maat van Bournemouth en boekt zesde triomf op rij GVS

01 december 2018

17u50 0 Manchester City MCI MCI 3 einde 1 BOU BOU Bournemouth Jupiler Pro League Leider Manchester City - met Vincent Kompany een hele match op de bank en Kevin De Bruyne nog steeds in de lappenmand - heeft zich in eigen haven niet door Bournemouth laten verrassen. De bezoekers zorgden met de 1-1-gelijkmaker vlak voor rust even voor suspense, maar na de koffie zetten de troepen van Pep Guardiola de puntjes op de i. 3-1.

Bernardo Silva opende na een kwartier de score in Manchester. De Portugees kon de bal intikken na een fraaie dieptepass van Oleksandr Zintsjenko op Leroy Sané, die door doelman Asmir Begovic nog kon worden gestuit. In de rebound sloeg Silva wel toe. Kort voor rust kopte Callum Wilson vrijwel uit het niets de gelijkmaker binnen, maar in de tweede helft nam City afstand van Bournemouth door doelpunten van Raheem Sterling en Ilkay Gündogan.

Het boekt de zesde competitiezege op rij, de twaalfde in veertien wedstrijden. City gaat met 38 punten aan kop in de Engelse competitie, Liverpool kan de achterstand morgen weer verkleinen tot twee punten als het de stadsderby tegen Everton wint.