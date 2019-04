Cijfers staven straffe start in play-off 1: Club bijna in alles beste van de klas Stijn Joris

10 april 2019

07u24 0 Play-off 1 Club Brugge pakte maandagavond uit met overdonderend totaalvoetbal. Standard werd onder de voet gelopen. Blauw-zwart trapte play-off 1 als enige team af met 9 op 9 en scoorde al 10 keer. De nacompetitie is nog niet halfweg, maar de uittredende kampioen startte verschroeiend.

Gisteren al las u dat die 10 goals verdeeld worden over 7 verschillende doelpuntenmakers. Maar daar stopt het indrukwekkende cijfermateriaal van het team van Ivan Leko niet. Na drie speeldagen zijn ze in 9 van de 10 volgende statistieken de beste leerling van de klas play-off 1. Van gemaakte goals tot geïncasseerde goals over doelpogingen tot clean sheets en hoekschoppen.

Het cijfermateriaal van Club is ronduit indrukwekkend. Alleen qua balbezit doet Genk één procentje beter. De toon lijkt op die manier gezet. Als de West-Vlamingen deze tendens verderzetten, lijken ze de titelkandidaat bij uitstek. Al kunnen de kaarten zondagavond na het rechtstreeks duel met leider Racing Genk weer helemaal anders liggen als de Limburgers hun slag thuis halen. (SJH)

DOELPUNTEN

1. Club Brugge: 10

2. Genk: 5

Standard: 5

4. Antwerp: 4

5. Anderlecht: 3

6. Gent: 2

DOELSALDO

1. Club Brugge: +8

2. Genk: +3

3. Antwerp: 0

4. Standard: -1

5. Anderlecht: -5

Gent: -5

DOELPOGINGEN

1. Club Brugge: 57

2. Genk: 52

3. Gent: 50

4. Anderlecht: 43

5. Standard: 30

6. Antwerp: 25

DOELPOGINGEN BINNEN KADER

1. Club Brugge: 28

2. Genk: 18

Gent: 18

4. Anderlecht: 14

Standard: 14

6. Antwerp: 9

BALBEZIT

1. Genk: 54%

2. Club Brugge: 53%

3. Gent: 51%

4. Anderlecht: 49%

5. Standard: 47%

6. Antwerp: 46%

CLEAN SHEETS

1. Club Brugge: 2

2. Antwerp: 1

Genk: 1

4. Anderlecht: 0

Gent: 0

Standard: 0

TEGENDOELPUNTEN

1. Club Brugge: 2

Genk: 2

3. Antwerp: 4

4. Standard: 6

5. Gent: 7

6. Anderlecht: 8

DOELPOGINGEN TEGEN

1. Club Brugge: 30

2. Anderlecht: 40

3. Antwerp: 42

4. Genk: 43

5. Standard: 50

6. Gent: 52

DOELPOGINGEN TEGEN BINNEN KADER

1. Club Brugge: 12

2. Genk: 15

3. Antwerp: 17

Standard: 17

5. Anderlecht: 18

6. Gent: 22

HOEKSCHOPPEN

1. Club Brugge: 23

2. Genk: 21

Gent: 21

4. Anderlecht: 15

Antwerp: 15

6. Standard: 10