Cijfers bewijzen: Club Brugge vaakst benadeeld door videoref Valerie Hardie

08 mei 2018

08 mei 2018

Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge, die machinaties van de spelleiding vermoedt? Een brug te ver, maar uit de cijfers blijkt wel dat blauw-zwart na zeven speeldagen in PO1 het vaakst benadeeld is door het systeem van de videoref. Twee keer draaide een beslissing nadrukkelijk in hun nadeel uit, niet één keer in hun voordeel. Daar heeft Anderlecht minder klagen over: drie keer deden zij hun profijt bij de tussenkomst van de VAR. Ook Standard heeft reden om de videoref toe te juichen: niet één keer zag de Luikse club zich benadeeld, wél twee keer bevoordeeld.