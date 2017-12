Chevalier verpest debuut Clement als Genk-coach dankzij winning goal in slotseconden Kjell Doms

21u59 0 Photo News Jupiler Pro League Spektakelrijk debuut voor Philippe Clement als coach van Racing Genk. Zijn ploeg knokte zich tot twee keer toe én met een man minder van een achterstand terug, maar ging finaal toch met 2-3 onderuit. Chevalier was de held met twee doelpunten.

Een nieuwe trainer, vernieuwde hoop en iedereen een leuk kerstmutsje op. De Genkse fans hadden er wel zin in tegen KV Kortrijk. Ook de spelersgroep startte met vernieuwde moed, maar die zonk hen even snel in de schoenen. Chevalier wilde De Smet diepsturen, die liep Colley tegen de mat, maar scheidsrechter Boterberg liet begaan. Perbet kon alleen richting Vukovic, Brabec snelde nog ter hulp, maar kon de 0-1 niet voorkomen. Ook dat nog.

De minste tegenslag blijft fataal voor deze mentaal broze Genkse selectie. Er ligt een berg werk op de plank voor Philippe Clement. Zowel fysiek, maar vooral mentaal. Zo veel goede voetballers die schrik hebben om iets verkeerd te doen. Dat zit hem in de details. Schrijvers die een voorzet niet in één tijd durft te trappen waardoor alle ruimte dicht is. Een verkeerd ingeschatte borstcontrole wordt zo een handsbal in plaats van het begin van een tegenaanval. Clement zal tijdens de winterbreak intensief aan de slag moeten met deze groep om hen in elk geval weer geloof in eigen kunnen te geven.

Eén keer kreeg Genk wel een beetje ruimte en was het meteen gevaarlijk. Pozuelo bediende Schrijvers op de flank en die verstuurde deze keer wel een gemeten voorzet op het hoofd van Ingvartsen. De Deen knikte naar de verste hoek, maar Thomas Kaminski toonde waarom hij één van de beste doelmannen uit onze competitie is. Hij ranselde de bal met één hand uit doel. Het ging van kwaad naar erger voor Genk. Na een venijnige tik van Hannes Van Der Bruggen moest Siebe Schrijvers geblesseerd naar de kant. Nóg een nieuwe klant voor de ziekenboeg.

Maar dan, met elf tegen tien omdat Karelis nog niet klaar was om Schrijvers te vervangen, kreeg het Genkse geloof een boost. Zhegrova dribbelde de zestien in, zocht het been van Kagelmacher en dook er sierlijk overheen. Strafschop oordeelde Boterberg. Genk had geluk dat de videoref er niet was, anders was deze beslissing altijd ongedaan gemaakt. Ingvartsen trapte strak de 1-1 tegen de netten.

Het sein voor Boterberg om wat te compenseren. Joseph Aidoo kreeg op drie minuten tijd twee goedkope gele kaarten en kon beschikken. Chevalier profiteerde haast meteen en knalde de 1-2 binnen op aangeven van Ouali. Genk in zak en as, tot ouwe krijger Thomas Buffel besloot op te staan. Hij nam een aflegger van Pozuelo in één tijd over en krulde hem over Kaminski. De snelheid is wat afgebot, maar de drive waarbij Buffel speelt is dat niet. Prachtige goal van de kapitein. Clement zweepte de fans op. Even stormde het in Genk, Karelis knalde op de knieën van Kaminski en Zhegrova besloot van dichtbij over. Genk ging in overdrive, maar verslikte zich in de goede bedoeling. Chevalier rondde in de slotseconden een dodelijke counter af.

En zo wordt de Genkse problemen alsmaar groter. Play-off 1 is verder weg dan ooit én de personeelsproblemen blijven groeien. Genk miste al een hele ploeg in aanloop naar deze match en tegen KV Oostende komt daar zeker de geschorste Aidoo bij en mogelijk ook de geblesseerde Schrijvers. KV Kortrijk, een ploeg die voor deze avond nog maar vier punten sprokkelde op verplaatsing, doet een gouden zaak in het klassement. De Kerels kruipen uit de degradatiezone.

