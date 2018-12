Chevalier speelt zijn match van het jaar: “Nooit met mijn rug naar Dury. Uit vrees voor een mes” Eddy Soetaert

04 december 2018

08u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Het leven oogt weer zonnig voor Teddy Chevalier (31). Zijn familiale problemen liggen achter de rug en zijn nieuwe coach is de oude en daar is hij ontzettend blij mee. Rest alleen nog scoren. “Mijn drug.” Doet hij dat vanavond tegen Zulte Waregem, zoals eerder in het Regenboogstadion, dan gaat hij ongetwijfeld weer uit de bol, want laat dat duidelijk zijn: dit is dé match die hij wil winnen.

“Dit is de match van het jaar voor de supporters. Maar nog veel meer voor mij: ik wil eindelijk eens een bekerfinale spelen. Verliezen van Zulte kan ik dan ook niet aanvaarden.”

Je hebt Zulte Waregem in 2012 niet langs de grote poort verlaten.

“Ik ben er niet in schoonheid weggegaan, nee. Er waren problemen met Leye, maar vooral met Dury die Leyes kant koos. Ik heb hem gezegd: ‘Je zult me niet ontslaan. Ik stap zelf op.’ Ik wou met hem niet meer te maken hebben. Ik heb hem sindsdien ook nooit nog een handdruk gegeven of er nog mee gepraat. Dury is niet de man in wie ik vertrouwen heb. Ik zou nooit met mijn rug naar hem gaan staan: ik zou altijd vrezen dat hij er een mes in zou steken.”

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN