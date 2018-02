Chevalier alwéér grote held van Kortrijk: play-off 1 steeds dichterbij na 22 op 27





17 februari 2018

Bron: Eigen berichtgeving 13 Jupiler Pro League Een grote stap richting behoud voor Lokeren, een broodnodige driepunter met het oog op play-off 1 voor Kortrijk. Dat was de niet onaardige inzet vanavond op Daknam. Teddy Chevalier -who else?- besliste de partij. Lokeren dankt Zulte Waregem dat het won van Eupen, KVK mag steeds luider dromen.

Vanuit het niets wierp KV Kortrijk zich de voorbije weken op als dark horse in de race om play-off 1. 19 op 24 de laatste acht matchen: ’t is bijzonder knap wat Glen De Boeck en z’n Kerels sinds enkele maanden bij elkaar voetbalden. Exponent van de revival -een understatement, want half november stond KVK nog voorlaatste- is Teddy Chevalier. Drie doelpunten ervoor, liefst elf -twaalf (*) - erna. Het hoogtepunt kwam er vorig weekend met z’n hattrick tegen Antwerp. De Fransman aardt niet enkel in het Guldensporenstadion, zo zou vanavond blijken.

Cevallos

Ook Lokeren stond eerder dit seizoen voorlaatste, maar raakte in tegenstelling tot Kortrijk onderin nog steeds niet weg. De vormcurve van de Waaslanders is even variabel als de koers van de bitcoin. Wat maakt dat Peter Maes en co zelfs vier speeldagen voor het einde van de reguliere competitie nog steeds met een oog naar onder moeten loeren. Beterschap is echter op komst. Het puntje dat Lokeren vorig weekend sprokkelde op Charleroi was hoopgevend en verdiend. Onder impuls van nieuwe dirigent José Cevallos zetten de Waaslanders hun voetje naast de Zebra’s. Leuk debuut van de Ecuadoraan was dat.

Gouden Teddy

Kortrijk voetbalt op dit moment echter beter dan de Carolo’s. Imponerend was het allesbehalve vanavond, van geen van beide teams, maar een kwartier voor tijd stond het wel plots 0-1. Ajagun nam de bal met een gelukje mee, maar bediende nadien wél perfect Chevalier. Die heeft tegenwoordig aan een halve kans genoeg om te scoren. Al de 15de (*) treffer van de Franse spits, die minstens voor een dagje virtueel houder wordt van de Gouden Stier. Concurrent Kiese-Thelin (W-B) kom morgen nog in actie. Ook Lokeren had kansen op een doelpunt -Marecek trapte op de lat- maar uiteindelijk was het toch weer allemaal niet overtuigend. Ook Cevallos was wat minder. Die variabele vormcurve, weet u wel.

Een knap punt op Charleroi, om dan weer thuis onderuit te gaan. Niet toevallig trouwens dat Lokeren verloor vanavond. De Tricolores hebben dit seizoen de twijfelachtige eer de zwakste thuisploeg te zijn. Een povere tien punten in eigen stadion op een zo goed als volledig seizoen. Brrr. Voor beide teams mag het, elk op hun manier, snel 11 maart zijn. Kortrijk staat vijfde, Lokeren 14de. Enkel als Eupen nog 9 op 9 pakt in de laatste drie wedstrijden kan het Lokeren nog bijbenen.