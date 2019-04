Exclusief voor abonnees Chef voetbal Stephan Keygnaert ziet het middenveld van Anderlecht zwalpen: “Kums is een steengoede voetballer, maar hij is Harry Potter niet”

Stephan Keygnaert

01 april 2019

06u00 0 Belgisch voetbal Als dobberen in de open ­oceaan zonder kompas. Anderlecht had geen middenveld, zaterdagavond. Kijk naar de quoteringen van deze krant – Kums 5, Zulj 4, Gerkens 4. Hoé het middenveld van paars-wit dient ­ingevuld om maximaal ­rendement te halen, is al ­langer aanleiding tot kop­brekens tijdens de sportieve meetings in Neerpede. Er is alvast geen eensgezindheid.

De eerste naam die Fred ­Rutten invult op het scheidsrechtersblad, zo valt te horen in de coulissen van het trainingscentrum, is die van Sven Kums. De gewezen ­Gouden Schoen is 31. Kums is zowat de enige in de kern van Anderlecht die voetbalt met het kopje. “Sven denkt mee met een trainer – hij is mijn verlengstuk”, vertelde ­Rutten eens op een pers­conferentie.

De nieuwe trainer van Anderlecht meende aanvankelijk dat het talent van Kums, bij afwezigheid van de ­geblesseerde Adrien Trebel, uitstekend zou renderen in een dominant elftal met aan zijn zijde twee ‘atleten’, nieuwkomer Peter Zulj en de jonge Edo Kayembe.

