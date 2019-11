Charleroi zegeviert tegen Waasland-Beveren en pronkt op tweede plaats, máár “over play-off 1 wordt niet gepraat” Kristof De Cnodder

30 november 2019

23u18 2 Charleroi CHA CHA 2 einde 0 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Sporting Charleroi zit in de flow. De Zebra’s boekten een simpele 2-0 zege tegen een onmondig Waasland-Beveren en zitten nu aan 19 op 21. Charleroi blijft zeker tot zondagavond op de tweede plaats. “Ondank onze goede reeks wordt er intern nog niet te veel gepraat over play-off 1”, zegt trainer Karim Belhocine.

Charleroi moest tegen Waasland-Beveren – dat voorlaatste is en blijft in de stand - niet eens een knalprestatie op de mat leggen om de drie punten thuis te houden. Een foutje van bezoekend doelman Lucas Pirard (die de geblesseerde Nordin Jackers verving) en twee efficiënte momenten van Kaveh Rezaei (goed voor zeven goals in de jongste vijf matchen) volstonden voor de winst.

“Rezaei is onze locomotief”, geeft Karim Belhocine aan. “Hij scoort tegenwoordig niet alleen aan de lopende band, maar hij werkt ook hard, loopt veel en stuurt de anderen regelmatig bij. In tegenstelling tot andere spitsen klaagt hij nooit over het verdedigende werk dat hij moet verrichten. Voor een trainer is dat natuurlijk een droom.”

Mede onder impuls van Rezaei is Charleroi de jongste weken serieus opgeklommen in het klassement. De Carolo’s staan minsten tot zondagavond (gedeeld) tweede in het klassement, met een wedstrijd te goed. Het zevende gerangschikte KV Mechelen staat nu vier punten achter. Ondanks de goede reeks houdt Karim Belhocine de voeten stevig op de grond.

“Ik heb een heel nuchtere groep, die zichzelf elke week in vraag stelt. Zelf ben ik ook zo”, stelt Belhocine. “In de kleedkamer wordt, eerlijk waar, nog niet al te veel over play-off 1 gepraat. Onze ambitie op korte termijn is de volgende match winnen, op middellange termijn de match daarna winnen en op lange termijn zien we wel weer (glimlacht). Hoe dan ook, op dit moment kan ik alleen maar tevreden zijn. Tegen Waasland-Beveren leverden we voetballend zeker niet onze beste prestatie af, maar zelfs dan zag ik veel goede wil en dus de nodige efficiëntie. Op die manier komen we een heel eind weg.”