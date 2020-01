Charleroi wil match niet volledig herspelen: “Alle middelen aanwenden om beslissing aan te vechten” AR

25 januari 2020

20u40 1 Jupiler Pro League De competitiewedstrijd Charleroi-KV Mechelen, die in de 37ste minuut bij 1-0 voor de Carolo’s definitief werd stopgezet wegens mist, wordt op dinsdag 4 februari van bij het begin herspeeld. Dat maakte de Pro League bekend. “Als dat wordt bevestigd, zullen we in beroep gaan”, aldus Pierre-Yves Hendrickx, administratief bestuurder bij de Carolo’s.

Mocht het aan Mehdi Bayat gelegen hebben, dan zou er gewoon zijn doorgespeeld, al toonde hij begrip voor de beslissing van scheidsrechter Dierick. “Als hij van oordeel is dat zijn grensrechters onvoldoende zicht hadden op wat er zich op het veld afspeelde, dan heeft hij de beslissing genomen die zich opdrong”, aldus de afgevaardigde beheerder van Charleroi.

“Volgens het reglement moet de match worden afgewerkt op eerste datum die zich daartoe leent. Dat zou 4 februari zijn. Daarmee is de zaak niet van de baan. Mij is gezegd dat de uiteindelijke beslissing over hoe het nu verder moet bij de Geschillencommissie ligt en die komt pas volgende vrijdag samen. De Geschillencommissie zal daarbij rekening houden met de rapporten van de scheidsrechter en van de match delegate én de standpunten van beide clubs. De match werd definitief afgefloten na 36 minuten bij 1-0. Ik zie geen enkele reden waarom de wedstrijd opnieuw volledig zou moeten herspeeld worden met 0-0 als uitgangspunt. Als dat wel het geval is, dan wordt Charleroi gepenaliseerd. Dit is niet vergelijkbaar met het uitvallen van de lichtinstallatie. Men beweert wel dat ik als bondsvoorzitter veel macht heb, maar op weersomstandigheden heb ik geen greep.”

Pierre-Yves Hendrickx ging nog een stap verder. “We zitten al met die uitgestelde match tegen Club Brugge van komende woensdag. Daar midden de week nadien nog een wedstrijd aan toevoegen, is overdreven. Als de datum van 4 februari wordt bevestigd, dan zullen we in beroep gaan. En als er geen rekening wordt gehouden met de 1-0 tussenstand ook. Mechelen heeft er bij de ref en de match delegate op aangedrongen om de wedstrijd stop te zetten. Welnu, wij gaan met alle middelen waarover we reglementair beschikken eventuele beslissingen in ons nadeel aanvechten. Zodat de zaak op de lange baan wordt geschoven? Neen, omdat we het recht hebben ons standpunt te verdedigen. Desnoods stappen we naar het Arbitragehof. Ik denk niet dat de start van de play-offs daarmee in het gevaar komt. We zijn pas 25 januari en zoveel tijd zal er niet overheen gaan, vooraleer een definitief oordeel wordt geveld.”