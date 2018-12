Charleroi stuurt Cercle met sprekend gemak wandelen en duikt top zes binnen Luc Verweirder

01 december 2018

19u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Charleroi CHA CHA 3 einde 1 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Cercle Brugge kon in Charleroi geen vervolg breien aan de stuntzege op leider Genk en een 9 op 9 die groen-zwart terug in het zog van de Carolo’s had gebracht. De Henegouwers hadden geen kind aan groen-zwart, dat zonder het vernuft van Mercier en Lusamba nooit in het stuk voorkwam. Charleroi wipt door overwinning over Standard (dat een zege minder telt, maar morgen op Club Brugge speelt) en AA Gent naar de zesde stek in de rangschikking. De Zebra’s doen weer helemaal meer voor play-off 1.

Eén punt slechts scheidde Charleroi en Cercle vooraf in de rangschikking, maar het verschil in kwaliteit dat beide ploegen brachten was opmerkelijk groter. De bezoekers hadden enorm te lijden onder de afwezigheid van het geschorste duo Mercier-Lusamba op het middenveld. Coach Guyot had geopteerd voor twee spitsen met Cardona en De Belder en twee offensieve flanken met Gianni Bruno en Gakpé, met daarachter een duo Koné-Appin op het middenveld en dus geen creatieve spelverdeler. Daardoor kregen de Bruggelingen geen poot aan de grond tegen het schakelvak van de Carolo’s met een beresterke Ilaimaharitra en een wervelende Benavente. Bovendien zaaide Osimhen voortdurend paniek in de bezoekende rangen.

Op het kwartier leidde dom balverlies van Appin tegen Ilaimaharitra de Brugse ondergang in. Massimo Bruno stuurde Benavente het straatje in en de Peruviaan liet Nardi geen schijn van kans (0-1). Dat Cercle pas een uur later helemaal kopje onder ging, dankte het aan het doelraam. De paal stond een dubbele Henegouwse voorsprong in de weg op een kogel van Osimhen, terwijl een vrijschop van Bruno de lat likte. Cercle, dat halfweg de eerste periode ook nog zijn kapitein Lambot verloor met een spierblessure, kon slechts één keer dreigen. Ook Cardona trof met een kopbal de dwarsligger.

Applaus

Na de pauze gunde Charleroi Cercle geen kans om alsnog terug in de wedstrijd te komen. Benavente vertrok randje buitenspel richting Nardi en legde netjes terug op de vrijstaande Osimhen, 2-0, boeken toe. Het protest van de Bruggelingen bij ref Smet was tevergeefs, er kwam ook geen signaal uit het VAR-busje. Nog voor ze van de klap bekomen waren kregen de Bruggelingen er een derde om de oren. Ilaimaharitra plaatste een vrijschop perfect onder de lat voor de 3-0. Dat de drie beste Karolingers voor de drie goals tekenden, deed Felice Mazzu spinnen van plezier. Tot groot jolijt van de spionkop haalde Mazzu heel snel Ilaimaharitra (licht geblesseerd) en wat later ook Benavente en Osimhen naar de kant. Het applaus voor de uitblinkers rolde van de tribunes, de buit was binnen.

Bij Cercle waren ondertussen Bongiovanni en Kylian Hazard tussen de lijnen gekomen, en met de creativiteit van dat duo zorgden de bezoekers uiteindelijk toch nog voor enig weerwerk. Verder dan de eerredder van Bongiovanni kwamen de Bruggelingen niet meer. Etienne scoorde wel, maar had volgens de scheids een fout begaan op Penneteau. Nardi moest aan de overkant nog hogere cijfers voorkomen op twee pogingen van invaller Niane.

