Charleroi smeert STVV eerste thuisnederlaag aan en nadert op leider Club MH

22u22 8 Photo News Mamadou Fall scoorde de enige treffer van de match op Stayen Jupiler Pro League Charleroi heeft zich nog wat comfortabeler bij de eerst zes genesteld. De Carolo's smeerden STVV vanavond hun eerste thuisnederlaag aan: 0-1. Mazzu en zijn strijdende gladiatoren naderen voorlopig tot op één puntje van leider Club.







STVV - Charleroi oftewel een duel tussen respectievelijk nummer drie en twee. Geen mens die dat scenario voor aanvang van speeldag negen durfde voorspellen. STVV met een perfect rapport van 12 op 12 voor eigen volk, terwijl de Carolo's buitenshuis nog niet verloren. Jammer genoeg bleven de fans op Stayen vanavond voor de pauze toch wat op hun honger zitten. Langs beide kanten zat er te veel afval in het spel. Nochtans was de aanvangsfase, waar vooral Charleroi voor dreiging zorgde, niet onaardig. Maar hoe meer minuten er verstreken, hoe meer het spel verwaterde. Een brilscore was dan ook het logische verdict bij de koffie. (lees hieronder verder)

Fall breekt de ban

De match had een doelpunt nodig om écht los te barsten en kreeg dat ook. Marinos met de voorzet op maat, Fall gleed het leer koeltjes binnen: 0-1, voor de Senegalees pas zijn eerste treffer dit seizoen. Het sein voor STVV om wakker te worden en Penneteau moest een eerste keer vol aan de bak om het afstandsschot van Kitsiou uit zijn doel te ranselen. Ook op een knappe plaatsbal van Botaka bleef de 36-jarige Fransman foutloos. Een slotoffensief van de troepen van De Roeck leverde niets meer op, al had ref Van Driessche in blessuretijd het leer wel op de stip kunnen leggen toen Asamoah tegen de grond werd gewerkt door Ilaimaharitra. STVV maakte zeker aanspraak op een punt, maar bleef verweesd achter.



Zo is de eerste thuisnederlaag een feit voor de Kanaries - die desondanks ook na dit weekend, ongeacht de andere resultaten, bij de eerste zes blijven in het klassement.

