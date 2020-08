Charleroi pakt ook de scalp van tienkoppig Antwerp en blijft met perfect rapport aan de leiding YP

30 augustus 2020

20u06 8 Charleroi CHA CHA 2 einde 0 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Charleroi heeft vanavond met 2-0 gewonnen van Antwerp. Shamar Nicholson scoorde twee keer, waardoor zijn team zo na vier speeldagen, na het verlies van Beerschot tegen Standard (0-3), alleen leider is met het maximum van de punten.

Toch straf, wat de mannen van Karim Belhocine in dit seizoensbegin weer tonen. Nochtans hadden ze het aanvankelijk niet onder de markt tegen Antwerp – Penneteau moest alle zeilen bijzetten om een afgeweken voorzet van Juklerod onschadelijk te maken – maar toch klommen de Carolo’s op voorsprong. Gholizadeh zette prima de actie op, Nicholson deed de rest. De vervanger van de geschorste Fall kreeg teveel ruimte van Batubinsika, waarna hij snoeihard voorbij Butez schoot. Omdat Verstraete kort nadien rood kreeg na een wilde ingreep op Ilamaharitra, werd de opdracht voor de Great Old nóg wat moeilijker. Leko wachtte evenwel niet tot bij de rust om in te grijpen: Hongla kwam in de plaats van Refaelov – en die was daar allerminst mee opgezet. Die twee zaten ook in Brugge lang niet altijd op dezelfde golflengte…

Hoe dan ook kwam Charleroi eigenlijk nooit meer in de problemen. Gaandeweg begon Antwerp wat meer risico te nemen, waardoor de Carolo’s steeds meer ruimte kregen. Morioka viseerde de lat, invaller Tsjadout vond Butez op zijn weg. Maar bij de derde goeie mogelijkheid van de tweede helft, was het wél raak. Weer Nicholson kroop in de rol van afwerker. Antwerp kreeg trouwens nog welgeteld één uitgelezen kans, maar Mbokani talmde te lang. Zo blijven Ivan Leko & co achter met vier op twaalf en kunnen ze niet bepaald met een lekker gevoel de interlandbreak in.



