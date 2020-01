Charleroi-Mechelen gestaakt door dichte mist: Pro League wil match volledig laten herspelen op 4/2 ABD/TLB

25 januari 2020

19u42 10 Charleroi CHA CHA 1 uitgesteld 0 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League Het duel tussen Charleroi en KV Mechelen is na 36 minuten en bij een 1-0-tussenstand voor de Zebra’s stopgezet. De dichte mist was spelbreker. Op 4 februari zal de match volledig - vanaf minuut 1 en bij 0-0 - herspeeld worden, zo bevestigt de Pro League. Charleroi - dat zijn goal uitgewist ziet- Het duel tussen Charleroi en KV Mechelen is na 36 minuten en bij een 1-0-tussenstand voor de Zebra’s stopgezet. De dichte mist was spelbreker. Op 4 februari zal de match volledig - vanaf minuut 1 en bij 0-0 - herspeeld worden, zo bevestigt de Pro League. Charleroi - dat zijn goal uitgewist ziet- gaat daar alleszins niet mee akkoord

Het viel aanvankelijk nog mee op Mambourg. ‘t Is te zeggen: de spelers aan de overkant van het veld waren nog zichtbaar. De partij kon dus zonder problemen beginnen. Charleroi startte sterk. Veel drive en goed voetbal. Bruno - de gevaarlijkste man op het veld - knalde vanuit een scherpe hoek op Thoelen. Malinwa zakte terug, loerde op de counter en kon op het kwartier uitbreken. Na een dramatische kaats van Gholizadeh ging het via De Camargo en Engvall naar Schoofs, die alleen voor Penneteau kwam. Maar de middenvelder stiftte de bal over doel nadat hij de mist in ging met zijn controle. U mag dat gerust letterlijk interpreteren. Door de mist was de overkant van het veld amper zichtbaar. Het was bij momenten gissen naar welke speler er op doel schoot of de bal had.

De thuisploeg trok er zich weinig van aan en een minuut na de grote kans van Schoofs versierde Morioka aan de overkant een penalty - hij dwong Van Cleemput in de fout. De Japanner zette de elfmeter feilloos om. Terwijl Mambourg feestte, nam de mist alleen maar toe. De spelers hadden er zelf last van. De verdediging op één lijn houden was quasi onmogelijk. Ref Dierick kon niet anders dan de match even onderbreken. De spelers van Charleroi trokken andere truitjes aan, tien minuten later werd hervat, met oranje ballen. Dat bracht echter geen soelaas. In minuut 36 gingen beide ploegen wéér de catacomben in. Om niet meer het veld op te komen. Dierick deed het teken dat het duel gedaan was. De enige juiste beslissing.

Wat nu?

De Pro League bevestigde zonet dat de match op 4 februari volledig herspeeld zal worden. Charleroi, dat met 1-0 leidde op het moment dat de partij werd stopgezet, gaat niet akkoord en wil in beroep gaan. Alleen is het de vraag of dat überhaupt kan. Het bondsreglement stelt namelijk dat “de beslissing van de kalendermaker definitief en zonder verhaal” is.

De wedstrijd Sporting Charleroi - KV Mechelen is vanavond door de weersomstandigheden definitief stilgelegd.



De kalendermanager maakt bekend dat de wedstrijd op 4 februari 2020 van bij het begin wordt herspeeld (art P.1428).#CHAKVM #JPL pic.twitter.com/QOzXgd0zIv Pro League ⚽️🇧🇪(@ ProLeagueBE) link