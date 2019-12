Charleroi legt rode lantaarn Cercle Brugge eenvoudig over de knie LUVM

14 december 2019

21u50 4 Charleroi CHA CHA 3 einde 0 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Sporting Charleroi won zonder veel problemen van Cercle Brugge en klimt met een 23 op 27 in de klassering naar een voorlopig gedeelde derde plaats naast AA Gent. Voor Cercle Brugge blijft de treurmars aanhouden. Ook in het Stade du Pays lagen de hekkensluiters in het veldspel weer niet onder, maar bleken de Zebra’s een pak gewiekster en efficiënter. Bernd Storck snakt meer kwaliteit tijdens de wintermercato.

Sinds de wedstrijd van Charleroi in Brugge, de eerste van Storck bij Cercle, haalden de Zebra’s 20 op 24 en de Vereniging 5 op 20. Ook in de klassering (32 punten tegenover 8) deed de thuisploeg het tot dusver viermaal zo goed als de bezoekers. Het viel dus wel te begrijpen dat de Duitse coach van groen-zwart zijn middenveld versterkte en zonder echte diepe spits begon. Bij de Carolo’s kreeg Henen de voorkeur op Fall.

Bij Cercle stond Mouez Hassen voor het eerst tussen de doelpalen en die zag de ballen in een dol eerste kwartier van Charleroi langs alle kanten op zich afkomen. Drie goeie reddingen volstonden voor de Tunesische international niet om van een eerste clean sheet te mogen dromen. Zijn verdedigers stonden bij een inworp immers te slapen en de enige wakkere bezoeker in die fase, Calvin Dekuyper, werd door Gholizadeh makkelijk uitgekapt. Massimo Bruno, totaal ongedekt, had maar binnen te trappen: 1-0 na 8 minuten. Het leek de heenmatch in Jan Breydel wel.

Om het evenwicht te herstellen moest Storck tactisch ingrijpen. Hij slachtofferde Dekuyper op het halfuur en zag zijn team weer in de match komen zonder echt kansen af te dwingen. Karim Belhocine maakte zich aan de zijlijn bijzonder druk en las zijn team tijdens de pauze duidelijk de levieten. Vijf minuten ver in de tweede helft zat Gholizadeh sneller op een listig pasje van Morioka dan zijn bewaker Ueda, en moest Hassen zich een tweede keer gewonnen geven.

De hekkensluiters deden nog een ultieme poging om het tij te keren, maar de beste poging van Peeters strandde op de paal. De redding komt voor Cercle dus ook na de trip naar het Zwarte Land niet dichterbij. Charleroi prikte op het eind nog een derde doelpunt binnen. De pas ingevallen Hendrickx stuurde een andere wisselspeler, Fall, goed diep en die ontweek netjes de sliding van de te laat uitgelopen Hassen: 3-0, ook op het scorebord een exacte kopie van de heenwedstrijd.