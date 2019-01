Charleroi laat tegen Waasland-Beveren kostbare punten liggen in strijd om play-off 1 Alain Ronsse

26 januari 2019

19u53 0 Charleroi CHA CHA 2 einde 2 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Charleroi heeft de kans gemist om de top zes binnen te dringen. De Carolo’s geraakten niet verder dan een 2-2-gelijkspel al mochten ze de verdienste opeisen dat ze twee doelpunten achterstand ophaalden. Het gevolg van twee goals van Waasland-Beveren uit evenveel doelpogingen. Roef stelde in het slot het punt van goudwaarde veilig.

Zaterdagmiddag bij Bouvy, een kledingzaak aan de Louizapoort in Brussel. Aan de kassa rekent een koppeltje af. Op de tweede rij wacht een man zijn beurt af. De verkoopster die bijstand komt verlenen, richt zich tot hem en vraagt: ‘Zijn jullie samen?’ ‘Nog niet... maar dat kan nog komen’, reageert de man. Met de wintermercato is dat van hetzelfde. Wat vandaag nog niet geweten is, kan morgen tot stand komen. Zo ook wat de eventuele vervanger van de naar Egypte vertrokken Benavente betreft.

Om de rol van de Peruaanse international over te nemen, opteerde Mazzu - in afwezigheid van de geblesseerde Gholizadeh - voor Bruno. Even artistiek als Benavenrte is die niet, maar het dient gezegd dat hij, in een meer hoekige maar daarom niet minder rendabele stijl, opvallend bij de zaak was.

De wedstrijd startte in een hoog tempo en behoorde, qua spektakelwaarde, tot het beste dat dit seizoen in het Stade du Pays de Charleroi te zien was.

Osimhen eiste daarbij de hoofdrol op. Binnen het eerste kwartier stelde hij Roef vier keer op de proef. De vierde keer trof hij raak, maar het doelpunt werd, overigens terecht, wegens buitenspel afgekeurd.

Een zeer offensief ingesteld Charleroi - met Perbet naast Osimhen in de spits - gaf echter ruimte weg en dat liet Waasland-Beveren toe scherp te counteren én te scoren. Tot tweemaal toe zelfs. Een aflegger van Andrijasevic - pas overgekomen van Gent en meteen in de basis - liet Ampomah toe 0-1 te maken. En toen Angella zicht liet verschalken door Ampomah, knalde Vanzo de 0-2 binnen. Twee pogingen, evenveel goals: efficiënter kan niet.

Een koude douche voor de Carolo’s, maar ze bleven pompen en ze werden beloond voor hun ijver. Bruno knalde de 1-2 binnen. Bevavente zou niet beter hebben gedaan. Kort voor de rust maakte Osimhen er uit een zeer scherpe hoek zelfs 2-2 van, maar voor de tweede keer werd zijn doelpunt afgekeurd. Deze keer na tussenkomst van de VAR voor een overtreding op Roef.

Al die tijd werd er, vooral van Waaslandse kant, op geen overtreding meer of minder gekeken. Ref Van Damme intervenieerde consequent en trok geel daar waar het nodig was. Niet evident, hoor, voor zo een jonge kerel. Wijs hem gerust de status van belofte toe.

De tweede helft begon zoals de eerste. Charleroi drukte en de Waaslanders zakten diep terug. Hun vijftiende overtreding brak hen zuur op. Nurio lepelde de vrijschop op het hoofd van de ongedekte Osimhen. Derde keer, goede keer voor de spits, die maanden geleden zijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League op Waasland-Beveren maakte. Inmiddels zit hij aan negen.

Chareroi zette door. Op zoek naar een derde treffer. In het laatste kwartier weliswaar met 10, want Dessoleil werd met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Ondanks de numerieke minderheid bleef de thuisploeg dominant. Dreigen konden de Carolo’s wel nog, scoren niet. De bal zoefde centimeters naast of Roef stond pal.

