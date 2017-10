Charleroi laat opnieuw punten liggen Michaël Vergauwen

19u51 0 BELGA Jupiler Pro League Staat Club Brugge morgen acht punten los? 't Zou zomaar kunnen. Charleroi en Daknam wordt namelijk nooit wat. Voor de veertiende keer op rij wisten de Zebra's niet te winnen op Lokeren. Een puntje pakken lukte wél. Door dat puntenverlies ziet Charleroi Club verder weglopen. Ook Lokeren blijft wat ter plekke trappelen.

Amper afgetrapt, mocht Nicolas Penneteau zich al omdraaien. Een afgeweken voorzet van Söder belandde bij De Ridder, die er rustig 1-0 van maakte. Wervelende start van Lokeren, het is al anders geweest dit seizoen.



Tegenvaller bij de thuisploeg was Mehdi Terki. Zowat alles wat de centrale middenvelder deed, mislukte. Zonder erg weliswaar. En bij Charleroi waren er wel meerderen die hun dagje niet hadden. Iemand die er wél zin in had, was Amine Benchaib. U weet wel, de dartele middenvelder die enkele weken geleden plots alles en iedereen charmeerde in de beker tegen Beerschot, en het weekend erop inviel en scoorde tegen Standard. Wel, omdat hij vorig weekend zo snedig inviel tegen STVV, kreeg hij vanavond een eerste basisplaats in de competitie. Een Zidane-beweging, een puntertje voorlangs: heerlijk onbevangen voetballertje is die Benchaib.



De Belgische Marokkaan inspireerde ook verschillende van z'n ploegmaats tot leuk voetbal. Vooral Tom De Sutter sprong in het oog. Nochtans had de Lokeren-spits er een bewogen vrijdag opzitten. Hij werd namelijk vader, van een zoontje Noah. De Sutter won haast al z'n duels, kaatste goed, en hield de bal bij als het moest. In al z'n werkijver pakte hij even voor rust geel.





Leuke eerste helft trouwens, die helaas geen vervolg kreeg na de pauze. Lokeren leek met de vingers in de neus naar de drie punten te wandelen, maar wiegde vooral zichzelf in slaap. Plots stond het immers 1-1. Baby met het hakje, Benavente met de heerlijke plaatsbal. Daar bleef het echter bij, opnieuw geen driepunter van Charleroi op Daknam. Dat was al van... 2003 geleden, Dufer en Kéré zorgden toen voor een 0-2.



Een povere zeven op achttien voor de Carolo's, die Club verder weg zien lopen. De Bruggelingen kunnen Charleroi zondag op liefst acht punten zetten. Lokeren speelt voor de tweede match op rij gelijk en schiet met die puntjes weinig op. Met het kwartet Mechelen, Oostende, Genk en Gent voor de kiezen, belooft het een stevige maand te worden voor de Waaslanders. Waaslanders.

Photo News

Photo News