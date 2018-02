Charleroi laat na kloof met Club Brugge te verkleinen na draw tegen Lokeren Michaël Vergauwen

11 februari 2018

22u20 10 Jupiler Pro League Profiteren van het puntenverlies van Club Brugge. Daar kwam het vanavond voor Charleroi op aan tegen Lokeren. De kloof verkleinen tot 9 punten, of 5 na halvering. Helaas, verder dan een 1-1 kwamen de Zebra's niet.

Zou Felice Mazzu een man van statistieken zijn? Zo ja, zal hij serieus gevloekt hebben gisteravond om 20u03. De Ridder maakte er immers al snel 0-1 van voor Lokeren. De Waaslanders scoren niet vaak -enkel KV Mechelen doet slechter- maar áls ze het doen, is het heel vaak in het wedstrijdbegin. Eén goal op vier van Lokeren valt immers in het eerste kwartier. Amper afgetrapt waren de Zebra's dus al op achtervolgen aangewezen. Daar sta je dan met je plan om dichterbij Club te sluipen. Mazzu hád immers een plan. Zajkov, Bedia en Pollet vlogen uit de ploeg -die laatste zelfs uit de selectie-, Baby, Fall en Rezaei kregen een basisstek.

Bij Lokeren twee jongens die hun debuut maakten in de Jupiler Pro League. Rechtsback Gil Van Moerzeke leeft de laatste anderhalve maand in een sprookje. Nooit meegetraind met de eerste ploeg mocht hij mee op winterstage, gisteravond stond hij al aan de aftrap. Hij zou het prima doen. Een rijtje hoger maakte ook José Cevallos z'n entree in ons land. De Ecuadoraanse nummer 10 schrok zich een ongeluk. Hagel en sneeuw, terwijl het in Quito zelden kouder is dan 15 graden. Charleroi had het in die eerste helft niet onder de markt tegen Lokeren -altijd beter op verplaatsing.

Oranje bal

Met een witte bal lukte het niet, met het oranje exemplaar na rust wél. Verhulst en Söder konden de gelijkmaker nog voorkomen, na een mooie tegenaanval wist Fall op voorzet van Rezaei het leer alsnog binnen te duwen.

Charleroi bleef aandringen in een erg aangename tweede helft, maar beet haar tanden stuk op Davino Verhulst. Invaller Bedia probeerde tot twee keer toe de goalie te verschalken, maar die bewees nog maar eens aan een prima seizoen bezig te zijn. Ei zo na waren het nog de bezoekers die vijf minuten voor tijd nog met de volle buit gingen lopen. Weer De Ridder mocht van dichtbij aanleggen, maar Penneteau kon nog nét een handje tegen de bal plaatsen.





Charleroi loopt door dit gelijkspel weliswaar een puntje uit op Anderlecht, het verzuimt in de eerste plaats om dichter bij Club te komen. De Carolo's zijn tegen Lokeren wiskundig zelfs nog niet helemaal zeker van play-off 1. De voorsprong op nummer 7, Kortrijk, bedraagt 12 punten, met nog vier wedstrijden te gaan, maar Kortrijk kan op basis van gewonnen matchen -uiteraard enkel mathematisch- nog over Charleroi springen. Lokeren loopt een puntje uit op Eupen en heeft nu 7 punten voor op de nieuwe rode lantaarn.