Charleroi klopt Eupen na knappe goal Rezaei en boekt 13 op 15 AR

09 november 2019

19u50 6 Charleroi CHA CHA 1 einde 0 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Charleroi heeft zijn plaats bij de eerste zes veilig gesteld tot na de interlandonderbreking. Dankzij een laat doelpunt van Rezaei haalden de Carolo’s het van Eupen, dat lange tijd de wedstrijd onder controle had. Een wedstrijd die pas in de tweede helft los kwam, weliswaar zonder een hoog niveau te halen.

Où est Charleroi? De fans van Eupen waren met niet veel, maar ze lieten zich treiterig horen. Ze konden het zich veroorloven, want de Carolo’s brachten er tijdens de eerste helft niet veel van terecht. Had allicht te maken aangepaste veldbezetting waarmee Belhocine de afwezigheid van Diandy en Ilaimaharitra opving. Of trachtte op de vangen, want gezwind liep het niet. In de spits werden Rezaei en Nicholson goed opgevangen door Verdon en co. Centraal in steun van de spitsen geraakte Gholizadeh niet verder dan een paar kapbewegingen die niets uithaalden, terwijl Bruno en Morioka van te ver moesten komen om een verrassende actie op te zetten. Resultaat: de Panda’s ondervonden weinig of geen moeite om het spelverloop netjes onder controle te houden. Zonder zelf echt gevaarlijk te zijn. Wie een spectaculaire wedstrijd had verwacht tussen twee ploegen die de voorbije weken uitstekend presteerden, kwam bedrogen uit en droop aan de rust af met, als enige troost, dat de alcoholvrije pijtjes nog altijd gratis waren, vermits er niet gescoord werd.

Een pintje, een plasje en klaar voor de tweede helft.

Daar zat meer vuur in, al waren het steekvlammetjes. Ebrahimi knalde net naast. Morioka kreeg een schietkans, maar besloot te zwak op De Wolf. Cools joeg de bal over doel. Bautista deed hem dan na, op aangeven van Schouterden. Zo op een rijtje gezet, komt het goed over, maar daar ging wel een halfuur overheen.

Het slotkwartier dan. Met Nurio die werd afgeblokt, Nicholson die op De Wolf knalde en Rezaei die te hoog mikte. Voor de Iraniër was het slechts uitstel. In de 83ste minuut draaide Kaveh zich vrij in de zestien en joeg de bal tegen de touwen. Waarna de Carolo’s, tot groot genoegen van de aanhang, op hun elan verder gingen, op zoek naar de geruststellende tweede treffer. Die er niet kwam.

In het slot gooide Beñat San José, met Toyokawa en Embalo, nog twee offensieve krachten in de strijd, maar het mocht niet meer baten. Alleen Bolingi kon nog dreigen met een spectaculaire omhaal binnen bereik van Penneteau.