Charleroi kan thuis toch nog winnen en doet weer mee voor groepswinst in play-off 2 Alain Ronsse

14 april 2019

22u10 0 Charleroi CHA CHA 2 einde 0 WES WES Westerlo Jupiler Pro League Charleroi heeft voor het eerst sinds 14 december thuis nog eens gewonnen. Daarmee houden de Carolo’s de hoop levendig dat ze STVV nog kunnen bedreigen voor groepswinst.

Mazzu moest noodgedwongen drie wijzigingen doorvoeren in vergelijking met de ploeg die op Eupen won. Morioka en Nurio geraakten niet tijdig fit en Ilaimaharitra was afwezig als gevolg van een overlijden in zijn familie. Bij Westerlo verwierven Gboho, Buyl en Janssens hun eerste basisplaats in PO II.

Voor Dessoleil duurde de match welgeteld één minuut. De centrale verdediger werd na een harde tackle van De Waele op een draagberrie afgevoerd met een kuitblessure. Vanaf de 40ste minuut moest Westerlo met tien verder na een tweede gele kaart voor Buyl, die een strafschop trachtte te versieren met een fopduik. Dom als je eerder al geel hebt gekregen. Tot dan zaten de bezoekers goed in de wedstrijd met scherpe uitbraken al werd Van Langendonck het meest op de proef gesteld. Vooral door Osimhen.

Om de numerieke meerderheid uit te buiten en het veld breed te houden schakelde Mazzu na de rust over naar een 4-2-4 met Bruno en Henen op de flanken. Een veldbezetting waarmee Anderlecht een halve eeuw geleden furore maakte. De eerste grote, dubbele doelkans was echter voor Westerlo. Abrahams verkeek ze. Daarna was het vooral de pletwals afhouden. Dat deden ze tot Niane vernietigend uithaalde. Osimhen nam in het slot de twijfels weg met een afgeweken bal.

