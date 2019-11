Charleroi kan, ondanks wereldgoal van Nurio, niet winnen in Mechelen: 2-2 Redactie

03 november 2019

21u51 2 KV Mechelen KVM KVM 2 einde 2 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Mechelen en Charleroi hebben de veertiende speeldag afgesloten met een 2-2-gelijkspel. Door de overwinning van AA Gent is Mechelen nu vierde met 24 punten, Charleroi zesde met 22 eenheden.

Van een studieronde was er geen sprake in Mechelen vanavond. De thuisploeg trok meteen het laken naar zich toe, maar bij de eerste tegenprik die naam waardig was het raak voor Charleroi. Via Gholizadeh en Bruno kwam Rezaei in stelling en die werkte proper af. Lang konden de Carolo’s echter niet genieten van die voorsprong, want Kaya nam een afgeslagen hoekschop in één tijd op de slof en ook Penneteau mocht een eerste keer vissen. De 2-1 van De Camargo werd afgekeurd door ref Lardot en in plaats daarvan werd het 1-2 voor de bezoekers. En hoe. Nurio ging vol zijn kans na een corner en de bal vloog enig mooi in de winkelhaak. Wéér duurde dat feestje niet lang, want Storm mocht vanop de stip gelijkmaken. Charleroi verloor ook nog Diandy met een ogenschijnlijk zware knieblessure. 2-2 dus bij de rust na een uiterst boeiende eerste helft.

Iets voorbij het uur leek Mechelen voor het eerst op voorsprong te komen nadat Dessoleil Van Damme aantrapte in de zestien, maar deze keer won Penneteau het pleit van opnieuw Storm. Nadien was het allemaal net dat tikkeltje minder, waardoor de 2-2 een terechte uitslag was.

Meer over Mechelen

sport

sportdiscipline

voetbal

Charleroi

Penneteau