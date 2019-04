Charleroi-fans keren zich tegen ploeg en Mazzu, die niet gelukkig is met gang van zaken Alain Ronsse

04 april 2019

16u20

Mambourg is Sclessin niet als het dreigt mis te lopen. Het Luikse publiek blijft als één man achter de ploeg staan, dat van Charleroi keert zich tegen de ploeg. Niet alleen de spelers moesten het woensdagavond ontgelden vanaf het ogenblik dat KVO 0-1 en 1-2 voor kwam te staan. Ook Mehdi Bayat en Felice Mazzu kregen het hard te verduren. Voor de gedelegeerd bestuurder is dat niet nieuw, voor de coach daarentegen wel.

“Als je vijf en een half seizoen in het hart wordt gedragen, moet je aanvaarden dat je op een dag met de keerzijde van de medaille wordt geconfronteerd”, reageerde Mazzu op de omgeslagen stemming. “De fans zijn zo verliefd geworden op wat we al die tijd hebben gepresteerd, dat ze het zeer moeilijk hebben om te accepteren dat het nu minder is.”

Als habitué van het Stade du Pays de Charleroi werden ons de voorbije weken vaker dan goed is de vragen gesteld: ‘Gaat Felice vertrekken? Klopt het dat het niet meer botert tussen de patron en de coach? Wordt hij aan de mouw getrokken door grotere clubs?’ Mochten we het weten dan zou u, trouwe lezer van Het Laatste Nieuws, dat inmiddels al gelezen hebben. Niet, dus.

De sfeer in de kleedkamer blijft goed, er heerst eensgezindheid binnen de groep Jérémy Perbet

Wat we wel kunnen bevestigen is dat Felice Mazzu voor het eerst in zes jaar niet gelukkig is met de manier waarop de inkomende en uitgaande transfers vorige zomer en afgelopen winter tot stand kwamen. Zeer tegen de goede gewoonte van de directie in te laat en onvoldoende consequent. Voor het eerst sinds hij in 2013 coach werd van Charleroi ontbreekt het zijn kern aan evenwicht en karakter. Met als gevolg dat hij sinds het begin van het seizoen meer wisselt dan hem lief is. Geen beter bewijs dan het aantal opgestelde spelers: 27 in 2013-2014, 24 in 2014-2015, 27 in 2015-2016, 25 in 2016-2017, 26 in 2017-2018 en nu al 32. Een record voor Charleroi en slechts twee minder dan Moeskroen als huidige lijstaanvoerder ter zake.

“Ondanks de tegenvallende resultaten blijft de sfeer in de kleedmaker goed. Er heerst eensgezindheid binnen de groep”, verklaarde Perbet na afloop van de verloren match tegen KVO. Eensgezindheid als ook het laatste doel, PO 2 winnen, je dreigt te ontsnappen? Met lieve jongens win je geen prijzen. Mazzu verdient ‘guerriers’ op het veld en een publiek als dat van Sclessin en de Bosuil. Bij Charleroi of elders.