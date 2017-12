Charleroi en Genk houden elkaar op (billijk) punt, Club Brugge loopt uit op Carolo's Kjell Doms

20u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Francis N'Ganga. Jupiler Pro League Charleroi - Racing Genk was een maat voor niets. Elk een punt waar niemand wat mee opschiet. Charleroi blijft tweede, maar ziet Club Brugge tot acht punten uitlopen. Racing Genk blijft negende op vier punten van een top 6-plaats.

Terwijl dit weekend bijna helemaal in het teken stond van Philippe Clement - komt hij nu of komt hij niet? - moest Racing Genk deze avond ook gewoon voetballen. Op het veld van Charleroi, waar Felice Mazzu in competitieverband nog geen enkele keer verloor van de Limburgers. De eerste helft had weinig om het lijf. Geen goed voetbal en nog minder kansen. Jos Daerden koos voor zekerheid op de rechterflank, hij posteerde er twee flankverdedigers. Clinton Mata met daarvoor de Deen Joakim Maehle. Twee offensief ingestelde jongens dat wel, maar dreigen konden ze zelden. Nog een vaststelling: tot de winterstop wordt het behelpen voor Genk op de zes. Net als tegen Waasland-Beveren speelde Genk centraal in een driehoek met de punt naar voren. Pozuelo en Malinovskyi schoven alternerend in. Vooral bij balverlies blijft Genk op die manier enorm kwetsbaar. Malinvoskyi heeft niet het volume om die verdedigende taak op zich te nemen. Zowel Tainmont als Benavente liep hem er simpel af. Maar ook Charleroi kon dat meertal geen enkele keer omzetten in doelgevaar. Een logische 0-0 bij de rust.

Gevaar en animo kwamen er wel na de rust. De Carolo’s beseften dat ze moesten winnen om in het spoor van Club Brugge te blijven en schakelden prompt een versnelling hoger. Een oude bekende besliste om de thuisploeg een handje toe te steken. Aidoo verspeelde de bal Tainmont. Die zette Kaveh Rezaei op weg naar Vukovic en de Iraniër vloerde de Australiër in de korte hoek. Die goal was blijkbaar de klets in het gezicht die Genk nodig had om wakker te worden. Nastic schilderde een voorzet op het hoofd van Nikolaos Karelis. De Griek knikte beheerst binnen, de eerste goal van 2017 voor Karelis. Zijn laatste dateerde van 27 december 2016 in de thuiswedstrijd tegen AA Gent, waarna hij zijn kruisbanden afscheurde. Genk ging plots meer in zijn kansen geloven. Daerden pompte er met Ingvartsen ook een tweede spits bij. Volk genoeg in de box, maar de voorzetten waren ondermaats. Charleroi en Genk eindigde zoals ze begonnen, met elk een punt op zak. Of er iemand écht blij mee was betwijfelen we.

