Charleroi eindigt match met negen man, Waasland-Beveren profiteert niet en wacht nog altijd op eerste zege Michaël Vergauwen

22 september 2018

19u52 3 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 1 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Een tikkeltje meeval. Meer vroeg Yannick Ferrera niet aan de voetbalgoden. Het verzoek van de Beverse T1 werd ingewilligd. Een flodderbal van Ampomah viel miraculeus in doel, Charleroi eindigde de match met 9. ’t Volstond echter niet voor die eerste seizoenszege. 1-1.

Yannick Ferrera blijft zoeken hoe hij z’n puzzelstukjes het beste kan leggen. Vorige week een 3-5-2, vanavond om te beginnen een 4-3-3, na rust een 4-4-2 en een kwartier voor tijd weer de 3-5-2. Zoeken en tasten naar de juiste formule is het, proberen om het hoofd van de Carolo’s helemaal zot te maken. ’t Lukte nog ook. Eén ding moet na vanavond echter helemaal duidelijk zijn -en hád dat misschien al moeten zijn?- het stukje Ampomah moét altijd op de linkerflank liggen. Altijd. Z’n onvoorspelbaarheid, dribbelvaardigheid en infiltratievermogen komt pas goed tot z’n recht als de Ghanees naar binnen kan snijden.

Hakje

Anderzijds: Charleroi zeg… Wat is dat? Zó tijdrekken, na amper een halfuur. Tenenkrullend irritant. Ok, de Zebra’s kunnen elk punt gebruiken, maar om dan zo te beginnen ‘voetballen’ eens op voorsprong… Pover. Osimhen had de bezoekers na 19 minuten op voorsprong gebracht, met een hakje. Twee minuten later had het zelfs 0-2 kunnen staan. Het schot van Niane spatte uiteen op de kruising. Gelukje voor W-B.

Jérémy toch

Ilaimaharitra besloot kort na rust W-B een handje toe te steken. Gevaarlijke tackle, over de bal, los op het scheenbeen van Boljevic. Terecht rood. Twee minuten later opnieuw meeval voor de thuisploeg, toen een schot van Ampomah met een gelukje over Penneteau in doel vloog. Waasland-Beveren had bloed geroken, en speelde met een groot hart. Toch moest het opletten voor de snelle tegenprikken van de bezoekers. Als het vertrouwen echter zoek is...

Tekenend voor de malaise bij Charleroi: Perbet -amper een minuut op het veld- mocht meteen terug de kleedkamers opzoeken na natrappen op Vanzo. Jérémy toch. Charleroi zowaar met 9, maar gescoord werd er niet meer. Waasland-Beveren pakte zo al z’n 5de gelijkspel op acht matchen en blijft op zoek naar de eerste seizoenszege.

In de stand komt W-B op gelijke hoogte van Zulte Waregem, maar dit had -mits nog een klein tikkeltje meeval extra- net zo goed die eerste driepunter kunnen zijn, toch?