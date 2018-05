Charleroi duwt AA Gent nog dieper in de put: Buffalo’s pakken 1 op 15 na wanprestatie Manu Henry

04 mei 2018

22u20 0 AA Gent GNT GNT 0 einde 1 CHA CHA Charleroi Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League Eén op vijftien. Het zijn keiharde cijfers voor AA Gent. Harde realiteit. Vanavond vierde Charleroi in de Ghelamco Arena na een slappe hap (0-1).

Slaapverwekkend. Een ander woord hebben we niet voor de eerste helft in de Ghelamco Arena. Slordigheden over en weer en véél overtredingen. Dan viel er in de tribunes een pak meer te beleven. De Gentse fans namen met ludieke spandoeken de videoref op de korrel. ‘Video Amateur Referee’, ‘VARschrikkelijk’ en ‘Corrupt of onkunde?’. Om u maar enkele voorbeelden te geven. Iedere toeschouwer kreeg overigens een gele en rode kaart op hun stoeltje aangeboden, die bij elke overtreding van pas kwam. Het leverde lachwekkende taferelen op. Maar het lachen verging de Gent-aanhang op slag van rust. Rezaei waagde optimistisch zijn kans van buiten de zestien en via het lichaam van Rosted verdween het leer prompt in doel. Charleroi met een gelukje op een gevleide 0-1. (lees verder onder de foto)

Vanderhaeghe zag het met lede ogen aan en greep in bij de rust. Kalu moest voor de nodige creatieve impulsen zorgen. Yaremchuk bleef in de kleedkamer. Maar ook de inbreng van de snelle Nigeriaan bracht geen soelaas. Gent schoot wel beter uit de startblokken en was via Simon dicht bij 1-1. Daarna sputterde de motor alweer. Charleroi deed het in zijn gekende stijl: met een stevig blok, loerend op balverlies. Dat balverlies kwam er ook na geklungel van Gigot, maar de Fransman zette zijn slippertje zelf recht. Pas tien minuten voor affluiten duwden de Buffalo’s wat meer op het gaspedaal. Penneteau had een kattenpoot in huis op een schot van Andrijasevic, op de daaropvolgende hoekschop keerde N’Ganga een kopslag van Janga voor de doellijn. In het slot trof invaller Tshakvetadze nog de paal. Gent verdiende zo, ondanks een zwakke vertoning, wel een punt. Maar dat doelpunt kwam er dus niet. Vanderhaeghe en co blijven achter met één op vijftien.

VOORBESCHOUWING

Mazzu kan voor de wedstrijd van vanavond in de Ghelamco Arena nog geen beroep doen op Hendrickx. Zijn 'rookie van het jaar' ondervindt nog hinder aan de hamstrings en zal, in het beste geval, pas begin volgende week de training kunnen hervatten. "Er resten ons nog vier wedstrijden om in aanmerking te komen voor Europees voetbal. Ik heb mijn spelers op het hart gedrukt bevrijd te voetballen, zoals ze dat in de heenmatch tegen Gent en tijdens de tweede helft op Anderlecht hebben gedaan", aldus Mazzu. "Behalve op Club Brugge lagen we in deze play-offs in geen enkele wedstrijd onder. Details van uiteenlopende aard, die niet in ons voordelen uitvielen, bepaalden telkens weer het resultaat. Alles blijft dus mogelijk, op voorwaarde dat we er zelf in geloven." Op basis van hun zeer geslaagde invalbeurt in het Constant Vanden Stockstadion, mogen Benavente en Rezaei deze keer wel aan de aftrap worden verwacht.