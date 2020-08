Charleroi dendert voort: sterke Carolo's kloppen OH Leuven en pakken 9 op 9 Redactie

22 augustus 2020

20u10 0 OH Leuven OHL OHL 1 einde 3 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Derde match, derde zege voor Charleroi. De Carolo’s van Karim Belhocine gingen met 1-3 winnen op het veld van OH Leuven.

De match begon goed voor Charleroi. Op een hoekschop van Morioka knikte aanvoerder Dessoleil zijn ploeg al na zes minuten op voorsprong. De bezoekers kwamen amper in de problemen, maar na een goeie aanval van OHL kwam de gelijkmaker er toch. Tien minuten voor rust verlengde Dessoleil een schot van Mercier in eigen doel.

Charleroi nam ook na rust het initiatief en Fall kon ook voor 1-2 zorgen, nadat een schot van Rezaei via Iversen op de lat was beland. De Senegalees kreeg voorbij het uur rood voor een stevige overtreding op Malinov. Maar de 9 op 9 kon Belhocine en co niet meer ontglippen. In het slot zorgde Rezaei zelfs nog voor 1-3.



