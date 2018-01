Charleroi boekt makkelijke zege tegen machteloos Moeskroen

Charleroi heeft de zware bekernederlaag tegen Club Brugge (5-1) doorgespoeld met drie punten. In een matige eerste helft hadden de Carolo's nog hulp nodig van Moeskroen-verdediger Huyghebaert om de ban te breken. De verdediger wou een voorzet weg werken maar verschalkte zijn eigen doelman Bailly, die nochtans klaar zat om de bal op te rapen. Rotariu had voor de rust nog dé kans op de gelijkmaker, maar trapte onbegrijpelijk over.

In de tweede helft konden de machteloze bezoekers geen enkele kans creëren. Meteen na de pauze maakte Fall er al 2-0 van na een dubbelpass met Rezaei. Romain Grange, die debuteerde bij Charleroi zorgde voor het laatste lichtpunt van de wedstrijd. Het schot van de Fransman strandde op de paal. Charleroi wint verdiend van Moeskroen en sluipt (voorlopig) tot op acht punten van leider Club Brugge.