Charleroi boekt eenvoudige zege tegen Eupen na twee owngoals en rood karton Alain Ronsse

04 augustus 2018

19u48

Bron: Eigen berichtgeving 2 KAS Eupen EUP EUP 1 einde 4 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Mazzu heeft zijn 200ste match als coach van Charleroi afgesloten met winst. Rezaei scoorde twee keer en de ingevallen Perbet maakte zijn eerste van het seizoen. Eupen moest kort na de rust met tien verder na rood voor Ocansey. Negen tegendoelpunten na twee wedstrijden: wordt het een wederuitgave van vorig seizoen voor de Panda's?

Makelele miste voor deze eerste thuismatch van het seizoen de geschorste Mulumba. Om de afwezigheid van zijn verdedigende middenvelder op te vangen koos de coach van AS Eupen voor een offensieve oplossing. Een driehoek op het middenveld met Garcia en Lazare als basis en Milicevic als punt. Voorin werd Pollet geflankeerd door Ocansey op rechts en Toyokawa op links.

Na de nederlaag tegen Antwerp, opteerde Mazzu voor de automatismen van vorig seizoen met Rezaei in de punt en Benavente als ruggensteun van de Iraniër.

Owngoals

De eerste twee doelpunten van de partij waren own-goals. Eerst devieerde Martos een centershot van Toyokawa voorbij de machteloze Mandanda. Daarna verraste Molina de uitgekomen Van Crombrugge op een hoekschop van Gholizadeh.

Tussen beide doelpunten in had Mandanda zijn werk met een ver schot van Lazare - de jonge Ivoriaan lijkt terug aan de oppervlakte te komen na een minder seizoen - en was er een strakke vrije trap van Rezaei die door Van Crombrugge in corner werd geduikeld.

Elleboog

Charleroi herstelde zich na een dominant begin van Eupen en kwam op voorsprong. Gholizadeh zette voor richting Rezaei, die totaal ongedekt aan de tweede paal de bal voorbij Van Crombrugge kopte.

Drie minuten ver in de tweede helft legde ref Laforge (die de aangekondigde Van Damme verving) op vraag van de VAR het spel stil. Na de beelden te hebben bekeken, haalde hij de rode kaart uit zijn achterzak en stuurde Ocansey van het veld. Laforge nam zijn tijd om zijn beslissing uit te leggen aan Makelele. Uit de gebarentaal viel af te leiden dat het om een elleboogstoot ging. Op de kaak van Ilaimaharitra zo bleek.

Perbet

Eupen na de match op Club Brugge ook nu weer met tien verder. Met tien en met veel overgave om de 1-2 alsnog op te halen. Toyokawa werd afgeblokt en Laurent - ingevallen voor Lazare - knalde twee keer hoog over. En Pollet tegen zijn ex-ploegmaats? Die werkte keihard, maar dreigen kon hij niet.

Tien minuten voor tijd maakte de ingevallen Perbet van dichtbij - zo kennen we hem - op aangeven van Baby de voor Charleroi geruststellende derde treffer. Rezaei deed er in het slot nog eentje bij.