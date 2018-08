Charleroi blijft kwakkelen: De Boeck en KV Kortrijk boeken op Mambourg eerste competitiezege Alain Ronsse

25 augustus 2018

22u15 0 Charleroi CHA CHA 0 einde 2 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Derde thuismatch en derde verlies voor de Carolo's. Na Antwerp en Anderlecht nu geklopt door een goed georganiseerd en solidair KV Kortrijk, dat meteen zijn eerste zege van het seizoen behaalde. Dankzij een vroeg doelpunt van debutant Avenatti en een late treffer van Mboyo. 'Merci Mehdi!', scandeerden de Ultra's van Charleroi. Verwijzend naar het vertrek van Rezaei.

Bij de thuisploeg profiteerde Perbet van het vertrek van Rezaei naar Club Brugge om voor het eerst dit seizoen aan de aftrap te komen. Fall verving de geblesseerde Baby. Bij KVK debuteerde nieuwkomer Avenatti. Pas aangekomen en meteen spelen: evident is dat niet. De Uruguayaan begon met teken te doen naar Van Der Brugge: waar moet ik lopen? 't Moet zijn dat hij snel van aanpakken weet, want enkele minuten later bevond hij zich op de juiste plaats om een voorzet van Hines-Ike binnen te koppen. Boomlange gast, Avenatti. Stak boven Dessoleil uit en Martos kon onder zijn oksel gluren zonder zich te bukken.

Op sleeptouw genoen door hun balartiesten Benavente en Gholizadeh ¿ puur genot om die twee bal aan de voet bezig te zien ¿ gingen de Carolo's na drie vroege opdoffer op zoek naar de gelijkmaker. Dat leveren hen kansen en corners op, maar geen doelpunt(en). De bezoekers benutten hun lengte en onbestrafte duwfoutjes op de gelijkmaker te voorkomen en Avenatti toonde zich zeer nuttig in de eerste zone bij stilstaande fases. Bij een van die fases trof Nurio bijna raak. Zijn kopbal midden een bos van spelers belandde rakelings naast. Aan de overkant had Avenatti inmiddels een tweede doelpunt gemist. Hij troefde opnieuw Dessoleil af, maar deze keer kopte hij binnen bereik van Riou. En Perbet?

Ondertussen was duidelijk geworden dat Martos niet in zijn dagje was. Zonder druk van een tegenstander de bal plompverloren ontzetten, dat zijn we van hem niet gewoon. Het moet Mazzu niet ontgaan zijn, want voor de tweede helft verving hij zijn aanvoerder door Dervite. Bijkomend voordeel: de Fransman centrale verdediger is ook een grote, kopbalsterke kerel. Zijn ploegmaats probeerden hem wel te bereiken met centers of listige doorstekers, maar de gewezen topschutter kwam telkens centimeters te kort.

Ook na de rust bleef de wedstrijd prettig om volgen, al kwam KVK er minder vaak uit en beperkte het gevaar zich in de buurt van Bruzzese in het vierde kwartier tot een vrijschop van Benavente die afweek en in het zijnet belandde.

Gaandeweg werd de opdracht van de Carolo's moeilijker. Hoe geraak je voorbij een goed opgestelde dubbele muur, die Benavente en Gholizadeh alle ruimte ontnam om hun kunstjes op te voeren? Het thuispubliek vond dat geen excuus. Tussen de aanmoedigingen in, begon het uiting te geven van ongenoegen. In de 75ste minuut claimde de thuisploeg een strafschop. De VAR kwam tussen en bevestigde het aanvoelen van ref Boterberg: geen penalty. Net op het ogenblik dat de toegevoegde tijd werd aangekondigd stelde ex-Carolo Mboyo de zege van KVK veilig.

