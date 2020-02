Chaos over voetbalcontract: Eleven krijgt de rechten, maar AA Gent en Antwerp dreigen met individuele verkoop

12 februari 2020

15u58 0 Jupiler Pro League De chaos is compleet. Terwijl de Pro League beslist heeft het voetbalcontract toe te kennen aan Eleven Sports, dreigen Antwerp en AA Gent ermee hun rechten individueel te verkopen.

Gisteren zag het er nog naar uit dat vooral de K11 een groot struikelblok zou vormen in de toekenning van het voetbalcontract. Maar na de ochtendvergadering die de kleine clubs onderling hebben gehouden, leken de grootste problemen plots van de baan. Ze zouden akkoord gaan met de verdeelsleutel zoal die er lag, met hier en daar een kleine aanpassing.

Rond de middag werd er gestemd over de biedingen op het voetbalcontract. Uiteindelijk haalde het bod van 103 miljoen van Eleven Sports het met een tweederdemeerderheid. De clubs waren voldoende gerustgesteld door de garanties die het bedrijf kon bieden op betaling.

Alles leek de goede kant uit te gaan. Alleen moesten de clubs het nog unaniem eens geraken over de verdeelsleutel van die 103 miljoen. Zoals verwacht bood Antwerp – dat officieus een topclub is, maar als lid van de K11 enkele miljoenen minder zou krijgen dan de andere G5-clubs – redelijk wat weerstand. Maar verrassend genoeg was ook AA Gent het niet eens met de verdeling van de gelden.

Gent en Antwerp dreigen er nu mee de rechten op hun thuiswedstrijden zelf te vermarkten. Dat zou een gigantisch probleem zijn voor Eleven. Dat zou opeens een veertigtal topaffiches verliezen. Pro League Peter Croonen probeerde heel de middag de brokken te lijmen tussen de clubs. Maar ondertussen overwegen de andere 22 clubs wel om Antwerp en AA Gent uit de competitie te gooien. Een drukkingsmiddel om het oorspronkelijke contract toch door te drukken. De vraag blijft: wie plooit het verst?