Chadli: "Zolang play-off 1 mathematisch mogelijk is, geloven we erin"

23 december 2019

Nacer Chadli toonde zich tevreden met de overwinning van Anderlecht, maar ook de twee goals van Michel Vlap deden de Rode Duivel veel plezier. “Ik ben superblij voor hem, Michel is een topgast. Hij heeft heel veel kwaliteiten in huis, de fans hebben dat vandaag kunnen zien.”

Of de kansen van Anderlecht nu gestegen zijn in het licht van play-off 1? “We proberen elke wedstrijd te winnen en zullen wel zien waar we eindigen. Zolang play-off 1 mathematisch mogelijk is, geloven we erin.”