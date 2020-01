Chadli: “Play-off 1 missen? Onacceptabel” - Van Crombrugge: “Alles aan doen om in 2020 PO1 af te dwingen” JBE/XC

10 januari 2020

16u57 0 Jupiler Pro League Voor Nacer Chadli en Hendrik Van Crombrugge zou het onacceptabel zijn mocht Anderlecht play-off 1 mislopen. Dat vertelden ze op stage in het Spaanse San Pedro del Pinatar.

“We hebben de hele week goed getraind, ’t was nodig na de vakantie. Alles is perfect verlopen”, stak Nacer Chadli van wal. “Wat ons doel nu is? We hebben nog negen matchen te gaan. En we proberen om alles te winnen. Club Brugge is in de competitie onze eerste tegenstander, dus we moeten goed voorbereid zijn. In de beker was het verschil groot, maar dit is een andere wedstrijd. We moeten allemaal ons niveau opkrikken”, vervolgde de Rode Duivel. “Play-off 1 is nog altijd mogelijk, maar we denken er niet te veel aan. We moeten gewoon zoveel mogelijk matchen winnen om zo te groeien als groep. Of ik het zou kunnen accepteren mocht Anderlecht play-off 1 missen? Neen. Ik vind dat Anderlecht altijd play-off 1 moet halen. En of ik blijf bij paars-wit? We zullen op het eind van het seizoen wel zien wat de beste keuze voor mij is.”

Van Crombrugge: “Alles aan doen om in 2020 PO1 af te dwingen”

“Ik ben eigenlijk geen fan van stages, maar deze verloopt echt naar wens. Er was een goede trainingsintensiteit, met ook genoeg rustmomenten. Ik kan zeker niet klagen”, klonk het bij Hendrik Van Crombrugge. “De stage is goed opgebouwd, en morgen spelen we twee wedstrijden (tegen Lugano en Livingstone, red.). “Naar welk sportief doel we toewerken? In onze situatie moeten we wedstrijd per wedstrijd bekijken. We moeten proberen om zoveel mogelijk matchen te winnen. Of play-off 1 missen onacceptabel is? Ja. Anderlecht verdient het om in PO1 te zitten, maar dat moet je natuurlijk op het veld afdwingen. Daar gaan we alles aan doen in 2020. De eerste match is tegen Club en dat is voor ons een uitstekende mogelijkheid om direct te weten waar we staan. Het geloof in PO1 is er nog altijd.”