Chadli baalt ondanks aardig debuut: "Het ging volledig fout in de tweede helft"

17 augustus 2019

20u07

Bron: Proximus Sports en Play Sports 2 Anderlecht Geen overwinning in zijn eerste partij voor Anderlecht, maar persoonlijk mag Nacer Chadli terugkijken op een aardig debuut. De Rode Duivel speelde bijna 80 minuten, maar baalde achteraf door de nederlaag.

“We speelden een goeie eerste helft. We hadden controle over de match. We scoorden een nodig doelpunt en hadden veel kansen. In de tweede helft hadden we het moeilijk met diepe ballen van hen. Dat was realisme vanwege Kortrijk. Voor ons ging het volledig fout. We moesten beter doen. Echt jammer, zeker als je naar de eerste 45 minuten kijkt.”

Voor Chadli was het z’n eerste partij in de basis na meer dan één jaar. “Het was goed om weer in de basis te staan. Ik begon voor het eerst weer aan een match sinds een jaar. Dat was belangrijk voor mij. Ik hoop volgende week nog fitter te zijn. Fysiek zit er wel nog progressiemarge op bij mij.”

Vlap: “Fouten moeten eruit”

“Onze eerste helft was goed, maar nadien lieten we het volledig afweten”, zei Michel Vlap na de match bij Proximus Sports. “Ik weet niet wat er gebeurde. Maar de tweede helft was echt niet goed. We maken fouten die we niet horen te maken. Dat straffen ze goed af, maar dit soort matchen moeten we gewoon winnen. We trainen zo goed in de week, laten soms zo een mooi voetbal zien, maar dan zo een tweede helft... Ik ben boos en teleurgesteld. We moeten kijken wat er is misgegaan, want er komt nu een reeks met pittige matchen. De fouten moeten er gewoon uit.”