Cercle-voorzitter haalt uit naar Belgische topclubs: "Enkel eigenbelang telt"

16 juni 2018

14u51 9 Jupiler Pro League De beloften van de 16 A1-teams onderbrengen in 1B of Amateurs 1 (voor de G5) dan wel in Amateurs 3 (voor de K11): die intentie van de Pro League blijft de gemoederen beroeren. Vandaag haalde Frans Schotte, voorzitter van Cercle Brugge, op de persvoorstelling van zijn nieuwe trainer Laurent Guyot zwaar uit naar zijn collega's van de G5.

"Ik hoor graag hoe er altijd maar wordt gezegd dat beslissingen worden genomen 'in het belang van het Belgische voetbal', maar moet jammer genoeg vaststellen dat het belang van hun eigen club toch altijd voorop staat", sprak de altijd bedaagde preses van de Vereniging scherp. "Blijkbaar kan of wil niemand er bij stil staan dat het niveau van Amateurs 3 gelijk staat met de vroegere eerste provinciale, het vijfde niveau van ons voetbal dus. Daarin zouden onze beloften, onvolgroeide jongens van 17 of 19 jaar, dus moeten uitkomen tegen mannen van 30 of 32 met een 'zware carrosserie' die alles in de strijd gooien om punten te pakken en nadien pinten te pakken. Is dat de omgeving waarin wij willen dat jonge talenten zich ontwikkelen naar een latere profloopbaan? Dat is toch niet ernstig."

"Als ik voorzitter zou zijn van Anderlecht of van Club Brugge, zou ik misschien ook dat plan steunen", nuanceert Schotte. "Maar hoe wil je nog jeugdspelers warm maken om voor Cercle te kiezen, of voor een vergelijkbare club qua jeugdwerking en uitstraling, als je hen moet aanbieden dat ze wedstrijden zullen spelen van dàt lage niveau? Wij zijn bijzonder trots dat wij dankzij het niveau van onze jeugdwerking bij de 12 ploegen van Elite 1 zijn ondergebracht, en we willen dan ook dat onze beloften kunnen aantreden tegen hun leeftijdsgenoten van Standard, van Anderlecht, van Club Brugge, van AA Gent, van Racing Genk. Wedstrijden waarvan ze kunnen leren en beter worden."