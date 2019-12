Cercle voor het eerst zes punten achter op de voorlaatste, Kagelmacher zorgt voor rustig eindejaar bij KVK ESK

26 december 2019

16u22 2 KV Kortrijk KVK KVK 1 einde 0 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Zwarte dag voor Cercle Brugge: terwijl Waasland-Beveren na de winst tegen Standard nu ook STVV inpakt aan de Freethiel, gaat Cercle onderuit bij KV Kortrijk dat de kloof met de nummer laatst uitdiept tot elf punten en meteen wat achterover kan leunen tijdens het oudejaarsdiner. Anders zal het winterreces aanvoelen bij Cercle dat voor het eerst tegen een kloof van zes punten met de voorlaatste aankijkt.

Het behoort tot de emoties van de nieuwe voetbaltijden: doelpunten die worden gevierd en daarna weer worden weggegomd. Het overkwam Cercle na 67 minuten in het Guldensporenstadion bij het eerste Brugse schot binnen de palen zowaar. Auteur was Stef Peeters die een carabolgebeuren in het strafschopgebied afrondde met een trap naar doel. De bal schoof naast de machteloze Jakubech tegen het net, Peeters en Co vierden alsof de redding al nabij was, maar werden tot de realiteit teruggebracht door de VAR. Erik Lambrechts ging het op zijn monitor bekijken en zag dat De Belder met één been buitenspel stond, nog wel in de baan van de bal, toen Peeters uithaalde. Een domper voor Cercle.

Het begon een uur eerder allemaal vrij behoorlijk maar na twintig minuten op het zware veld bleef alleen nog een stapel afval over: afval in de passing, afval in de opbouw met als gevolg dat er nog amper wat te zien was.

Kortrijk startte met een knappe laterale voorzet van De Sart, knap gepakt door Hassen. Even later haalde Selemani kundig de achterlijn, legde terug voor Van Der Bruggen die werd afgeblokt en ook de hername van Ocansey sprong weg op een verdedigende voet.

Ocansey zocht daarop op zijn beurt een afwerker maar Peeters haalde de bal weg voor de doellijn met Van Der Bruggen in de rug. Meer nog van dat: Selemani bracht de bal hoog voor de doelmond waar Donsah die voor Ezekiel kon wegkoppen.

Om maar te zeggen dat KVK in het eerste halfuur het initiatief nam. Pas in de 37ste minuut haalde Stef Peeters uit vanop vijfentwintig meter: de bal draaide weg uit het doelvlak naast de paal. Waarop Dylan De Belder diep ging, oog in oog met Jakubech kwam die hem keurig afstopte, maar met de gebruikelijke vertraging werd de actie voor nipt buitenspel afgesloten.

Kagelmacher na 80 minuten

Kristof D’Haene bracht na de pauze tot drie keer een bruikbare bal voor doel, maar niemand die er wat kon mee doen. Eerst schoof Coulibaly de bal in hoekschop voor de wachtende Ezekiel, dan stond Dabila pal met de Nigeriaan in de rug en wat later kopte De Sart een hoge bal voorlangs.

Zo ging het door nadat Stef Peeters tevergeefs had gevierd. Van Der Bruggen mocht vanaf tien meter vrij binnenschuiven maar D’Haene bekwam de assist niet die hij verdiende aangezien zijn captain slapjes tot bij doelman Hassen trapte. Het kon moeilijk blijven duren. Tachtig minuten ver gebeurde het voor Cercle onvermijdelijke: Selemani stak de bal tussen de benen van Coulibaly tot bij Kagelmacher die nog dichter dan Van Der Bruggen even tevoren mocht aanleggen. De Uruguayaan scoorde beheerst. Zijn doelpunt heeft voor beide ploegen grote invloed op de ranglijst.