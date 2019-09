Cercle verweert zich kranig, maar Club duikt met derbyzege Champions League in LUVM/GVS

14 september 2019

22u21 28 Cercle Brugge CER CER 0 einde 2 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Vier dagen voor de komst van Galatasaray, als opener van de groepsfase van de Champions League, won Club Brugge vanavond makkelijk de Brugse burenstrijd. Twee keer het gaspedaal iets dieper indrukken, op het halfuur en op het uur, volstond voor blauw-zwart om een moedig maar onmondig Cercle op de knieën te dwingen. Groen-zwart voelt Eupen en Waasland Beveren dichter sluipen onderin het klassement, Club blijft met een wedstrijd minder gespeeld bovenaan in het spoor van leider Standard.

Zowel Fabien Mercadal als Philippe Clement brachten een nieuwkomer aan de aftrap die in de laatste dagen van de mercato werd ingehaald. Bij Cercle was dat Jonathan Panzo, aanvoerder van de Engelse U21, bij Club de achtvoudige Colombiaanse A-international Eder Alvarez Balanta. Als illustratie van het verschil tussen de kleine en grote broer in Jan Breydel kon ook dat weer tellen. Balanta liet zich op de positie van Mats Rits trouwens meteen als een stevige aanwinst gelden.

Voor het eerst met drie man centraal achterin (met de heroptredende kapitein Taravel als leider) en met Kylian Hazard op de bank, zette de “thuisploeg” veel enthousiasme tegenover het veelvoud aan talent waar het moest tegen opboksen. Club, met de driehoek Dennis-Okereke-Diatta voorin en Tau-Diagne-Openda op de bank, hoefde bij het ingaan van het derde kwartier slechts even door te drukken om voorsprong te nemen: pre-assist Vanaken, assist Vormer en de totaal vrijstaande Diatta die simpel kon intikken (0-1).

Het moeilijkste was daarmee achter de rug voor Club, al had blauw-zwart in de daaropvolgende minuut wel een attente Mignolet nodig om in de voeten van de perfect weggestuurde Saadi te duiken. Op slag van rusten pareerde de Rode Duivel ook een kogel van Biancone, na de pauze pakte hij een vrijschop van Peeters met de vuisten onschadelijk.

Club domineerde rustig en verdubbelde op het uur de voorsprong. Badiashile had de ingevallen Openda al van een goal gehouden en keerde ook een kopbal van Deli uit de lage hoek, maar was totaal kansloos op de herneming van Dennis vanuit een scherpe hoek in het dak van het doel (0-2). Club spaarde nadien de krachten niet in functie van de wedstrijd van woensdag. Vanaken scoorde op zijn beurt op aangeven van Dennis, maar de VAR had gezien dat de Nigeriaan bij het begin van die fase een teen buitenspel liep

Philippe Clement gunde de 17-jarige Ignace Van der Brempt in de slotfase zijn competitiedebuut en bracht op het einde ook stunttransfer Diagne.

Cercle deed met Foster, Hazard en Balikwisha ondertussen verwoede pogingen om de eer te redden. Panzo kon zijn puik debuut bijna bekronen, maar krulde de bal naast Mignolet tegen de paal.

