Cercle speelt tegen KV Mechelen onder voorbehoud LUVM/VDVJ

23 juli 2019

07u07 18 Belgisch voetbal Cercle Brugge zal de competitiematch tegen KV Mechelen onder voorbehoud spelen. Het heeft daarvoor de nodige stappen gezet bij de KBVB en Pro League.

“Wij doen dit om onszelf juridisch veilig te stellen tegen mogelijke nieuwe evoluties in het dossier rond KV Mechelen”, verduidelijkt Cercle-voorzitter Frans Schotte. “We weten immers niet hoe dat verder kan of zal evolueren. Het vonnis van het BAS in het onderzoek naar matchfixing is bekend, maar er is ook nog het correctionele luik van die hele zaak waar wij geen inzage in hebben. Mogelijk heeft het verdere verloop voor de burgerrechtbank in de toekomst ook consequenties voor de toekenning van de licenties.”

Schotte beklemtoont dat Cercle met die actie geenszins een standpunt inneemt over de deelname van Malinwa in 1A. “Onze demarche is in geen geval tegen KV Mechelen gericht, maar louter om onze vereniging juridisch te beschermen. Ik verwacht overigens niet dat er tijdens de komende maand voldoende evolutie in het onderzoek zal zijn om het voorbehoud in te trekken.” De wedstrijd staat gepland op zaterdag 17 augustus.

Rondvraag bij andere clubs leert dat zij momenteel geen plannen hebben om het voorbeeld van Cercle te volgen. Bij Anderlecht wilde men niet communiceren over het thema.