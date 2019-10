Cercle krijgt een pak voor de broek in Waregem: 6-0-verlies en alleen laatste LUVM

05 oktober 2019

21u48 10 Zulte Waregem ZWA ZWA 6 einde 0 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Doelpuntenkermis aan de Gaverbeek. Terwijl Zulte Waregem na de 6-0 zege op kousenvoeten de top-6 binnensluipt, moeten ze zich bij rode lantaarn Cercle Brugge tijdens de competitiebreak dringend bezinnen over hoe het nu verder moet. Met drie punten minder dan Eupen en nu al vier minder dan Waasland Beveren, verzeilt coach Fabien Mercadal na het negende competitieverlies en vooral de zware score in wel zeer woelig water. Cyle Larin was de absolute uitblinker bij Essevee.

Zulte Waregem ging tegen de rode lantaarn op zoek naar zijn negende opeenvolgende wedstrijd zonder nederlaag, de beker meegerekend. Francky Dury beloonde Mensah voor zijn goede prestatie op Moeskroen met een nieuwe basisplaats, en liet Bjordal en Sissako starten op de posities van Zarandia en Govea.

Bij Cercle Brugge weet Fabien Mercadal nog nauwelijks van welk hout pijlen te maken. De Corsicaan wijzigde het team dat van Eupen verloor op liefst vijf plaatsen, maar voor een nieuwe dynamiek zorgde dat niet. Van Johanna Omolo, vorig jaar al meer invaller en nu pas terug uit blessure, kan je geen wonderen verwachten. Van Kylian Hazard en Idriss Saadi in hun huidige weerbarstige vorm al evenmin. De Algerijn lag wel voortdurend op vinkenslag, maar zag een snelle treffer afgekeurd wegens nipt buitenspel.

Het bekwam de hekkensluiters slecht. Davy De fauw zette een minuut later perfect voor doel naar Larin, die aan de aandacht van Ueda was ontsnapt en netjes zijn tweede competitiegoal binnen kopte (1-0). Nog eens tien minuten later konden Taravel en Badiashile de ontsnapte Larin niet afstoppen. Gianni Bruno telde zijn ex-ploeg meteen helemaal uit (2-0).

In een beter derde kwartier kwam Cercle een paar keer dicht bij de aansluitingstreffer, en had een bal die via de dij tegen de hand van Deschacht kwam altijd op de stip gemoeten. Lawrence Visser vond dat in het VAR-busje echter niet. Gory stuitte tot tweemaal toe op Bossut.

De rode lantaarn ging na de pauze nog nadrukkelijker op zoek naar een doelpuntje van de hoop, maar werd uiteindelijk helemaal op de knieën gedwongen. Na een snelle omschakeling van invaller Zarandia legde Larin de 3-0 panklaar voor alweer Bruno. De bezoekers moesten de bittere kelk in de slotfase tot de bodem ledigen. Een owngoal van kapitein Taravel (4-0), een intikker van Larin na een staaltje Comedy Capers tussen Taravel en Badiashile op een verre uittrap van Bossut (6-0) en ook nog een derde roos van de absolute uitblinker Larin (6-0) in de slotminuut maakten de malaise bij Cercle compleet.