Cercle is nog niet uitgeteld: Bruggelingen gaan winnen bij STVV en maken degradatiestrijd weer spannend Filip Kevers

15 februari 2020

21u50 4 STVV STV STV 0 einde 1 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Op basis van het geleverde spel en de kansen een oververdiende overwinning voor Cercle, dat dankzij deze driepunter de degradatiestrijd weer enorm spannend maakt. Eerste uitoverwinning, trouwens, van ‘De Vereniging’ dit seizoen.

STVV-Cercle Brugge was voor Cercle alweer een match van de laatste kans in de operatie redding. In dat opzicht kregen de West-Vlamingen net voor de aftrap goed nieuws vanuit hun thuishaven Jan Breydel. Want daar had stadsgenoot Club in de slotminuten grote concurrent Waasland-Beveren een flinke tik toegediend. Cercle begon alleszins sterk aan de match. Zo had De Belder schuin alleen voor Steppe de bal altijd in de voeten van de totaal vrijstaande Eppel moeten schuiven maar besloot hij toch zijn eigen kans te gaan en domweg op de Truiense doelman te besluiten. Intussen herstelden de kanaries het evenwicht en noteerden we een paar fases van ‘net niet’ aan beide zijden. Meeslepend was het allemaal niet. Integendeel. De match had dringend dat doelpunt nodig. Dat had net voor de koffie kunnen en moeten vallen. Deze keer mocht Eppel alleen op Steppe af, maar ook hij slaagde er niet in de doelman te verrassen en besloot op de enkel. 0-0 dus aan het eind van een teleurstellende eerste helft. En daar mocht vooral de thuisploeg blij om zijn.

Het was weer Cercle dat de tweede helft het sterkst opende. Eerst verkwanselde Eppel een voorzet van Hoggas. Steppe moest alles uit zijn kast halen op een kopstoot van Chatzeiisaias. Cercle verdiende stilaan die voorsprong waar het zo op joeg. En die voorsprong kwam er ook toen Hoggas een vrijschop mocht nemen. Hij krulde het leer over de muur buiten het bereik van Steppe. 0-1 voor de vereniging. De 520 (!) meegereisde supporters gingen uit de bol. Het vervolg was een stuk bitsiger. En Cercle bracht zichzelf plots in moeilijkheden door zenuwachtig te gaan acteren. Suzuki bood Durkin een uistekende kans aan maar de Amerikaan besloot onbesuist over. Bij de bezoekers bleef het nu alle hens aan dek. Cercle-goalie Moser hield in de slotminuten Colidio nog van een doelpunt. Een laatste slotoffensief van STVV bracht verder geen aarde aan de dijk. Cercle sleepte zich naar het laatste fluitsignaal van Bert Put. Toen dat er kwam, ging de hele bezoekende familie uit de bol. Gaat het onmogelijke dan toch nog gerealiseerd worden? Nog drie punten scheidt hen van de voorlaatste Waasland-Beveren.

Meer over Cercle

sportdiscipline

voetbal

sport

Steppe

sportevenement