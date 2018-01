Cercle-fans vernielen zitjes in Jan Breydel en bedanken die van Club "voor het mooie gras" Hans Op de Beeck

20 januari 2018

De irritaties tussen Club en Cercle Brugge borrelen de jongste tijd weer op. Vooral de heraanleg van het veld in Jan Breydel zorgde voor spanningen. Daarvoor wou het groen-zwarte bestuur niet meebetalen en was Club genoodzaakt om te wachten met de heraanleg, tot Cercle zijn laatste thuismatch van 2017 tegen OHL had afgewerkt. Toen had groen-zwart, onder andere gefrustreerd omdat Club naar Jan Breydel verwijst als 'haar' stadion, al een levensgrote vlag 'Leve Cercle' achtergelaten boven de blauwe zitjes.

Gisteren deden ze dat nog eens over. De Bruggelingen wonnen de topper in 1B tegen Lierse met 4-1 en op sociale media circuleren foto's waarop te zien is hoe die van Cercle witte zitjes groen beschilderd hebben en er ook vernielingen zijn aangericht. "Wel bedankt voor het mooie gras", wordt er bijgeschreven. Door de zege komt een derby tussen Cercle en Club alvast weer wat dichter bij. Cercle komt zo op kop in de periodestand en heeft zo steeds meer uitzicht op promotieduels tegen de winnaar van de eerste periode, Beerschot-Wilrijk.