Cercle en Kortrijk delen de punten na genietbare partij op Jan Breydel Redactie

27 oktober 2018

21u14 0 Cercle Brugge CER CER 1 einde 1 KVK KVK KV Kortrijk

C

Jupiler Pro League Cercle Brugge en KV Kortrijk hebben in het Jan Breydelstadion de punten gedeeld. Kortrijk kwam in een sterke eerste helft op voorsprong. Na de pauze waren de rollen omgedraaid en kon Cercle de bordjes gelijk hangen. In een prangende slotfase kon het nog alle kanten uit, maar uiteindelijk schieten beide teams weinig met het gelijkspel op.

Dadelijk meer.