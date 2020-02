Cercle Brugge leeft nog na zege tegen onherkenbaar Malinwa, Peeters maakt winning goal in slotminuut ABD

08 februari 2020

21u57 6 Cercle Brugge CER CER 3 einde 2 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League Cercle Brugge kreeg wat het verdiende én leeft nog. Gouden driepunter tegen een zwak KV Mechelen. Stef Peeters knalde de winning goal tegen de netten in de slotminuut.

“Yannick en Gustav, get well soon. You have our full support”, viel er te lezen op de shirts van Malinwa voor de wedstrijd. Een hart onder de riem voor de langdurig geblesseerden Thoelen en Engvall. De Zweedse aanvaller werd verrassend vervangen door Hairemans, Togui startte op de bank.

Bij Cercle stond de Hongaarse spits Eppel voor het eerst aan de aftrap. En dat werd een succes. Na amper twee minuten zwiepte Peeters een kortgenomen hoekschop voor doel en de Cercle-aanwinst bewees meteen zijn waarde. Knappe kopbalgoal van Eppel, al kreeg hij wel erg veel vrijheid van Swinkels.

‘Swinkie’ beleefde trouwens een dra-ma-tisch wedstrijdbegin. De Nederlander - nochtans bezig aan een secuur seizoen - verslikte zich op de rand van de zestienmeter in een ongevaarlijke terugspeelbal van Van Cleemput. Hotic kwam zo alleen voor Castro en tikte de dubbele voorsprong netjes tegen de touwen. 2-0 na vijf minuten. Malinwa schrok zich een hoedje, Cercle beleefde een droomstart. Maar het groen-zwarte enthousiasme werd al snel afgeremd toen Vanlerberghe een afvallende bal controleerde en de aansluitingstreffer voorbij Moser knalde. Gevloek op de tribunes. “Gaan we wéér een voorsprong uit handen geven?”

Gretig Cercle

De troepen van Bernd Storck waren echter niet onder de indruk. Gretig, veel goesting om te winnen. Cercle was gewoon beter dan KV Mechelen. Bij momenten viel er geen verschil te zien tussen ploeg die in degradatienood verkeert en het team dat voor play-off 1 strijdt. De grootste kansen voor rust waren dan ook voor de thuisploeg. Castro bracht redding op een plaatsbal van Hoggas, een knal van Peeters ging centimeters naast. Aan de overkant had Malinwa wel een penalty verdiend na een duwfout op De Camargo, maar de ref én VAR grepen niet in.

Wouter Vrancken greep in bij rust. Swinkels eruit - geen verrassing. Van Damme maakte zijn wederoptreden na een ribblessure, Vanlerberghe schoof zo een rijtje achteruit. Onder toedoen van Van Damme, die wel zijn vijfde geel pakte en geschorst is voor het inhaalduel tegen Charleroi, had KV Mechelen het overwicht op het middenveld. Maar daar puurde Malinwa weinig uit. Cercle kwam nauwelijks in de problemen. Tot acht minuten voor affluiten. Velkovski leed duur balverlies en via Hairemans en De Camargo kwam de bal bij Van Damme, die de 2-2 vrijstaand voorbij Moser schoot. Opdoffer voor Cercle, dat op een nieuwe opdoffer leek af te stevenen.

Winning goal

Maar dat was buiten Stef Peeters gerekend. Droge knal in de winkelhaak in de slotminuut. Jan Breydel ontplofte - echt waar. Gouden driepunter. Cercle komt voorlopig op zes punten van Waasland-Beveren en koestert nog hoop op het behoud.

Voor KV Mechelen wachten komende week cruciale duels - tegen Charleroi (11/2) en Anderlecht (15/2) - in de strijd om play-off 1.